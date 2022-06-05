Telegram автограббер-бот для автопостинга в канал

Отправлено Сегодня, 09:21

Данный скрипт в онлайн режиме делает репост нового контента в Ваш канал без отсылки на канал-источник. Тоесть в вашем канале будет идентичный пост, как у донора. При желании можно делать репост с отсылкой на источник.

Скрипт на PHP, практически не потребляет памяти, подойдёт самый дешёвый хостинг за 50 рублей в месяц, но я бы рекомендовал Зомро. Работает даже из папки, тоесть можно в существующем каталоге сайта просто создать папку "bot" и поместить туда скрипт.

Настраивается буквально за 2 минуты и всё, ваш канал наполняется автоматически!

Имеется функция стоп-слов, это если в посте появляется стоп-слово, то данный пост не будет репостнут в Ваш канал.

Можно парсить (граббить) сразу неограниченное количество источников. Все новые посты из них будут пересланы в Ваш канал/группу/лс - куда душа пожелает.

Да, можно брать посты не только из каналов, а откуда угодно. Так же и с тем, куда Вы их будете пересылать.

О том, откуда можно парсить сообщения:

Чтобы пересылать сообщения из личной переписки, укажите юзернейм пользователя с собачкой. Пример: @mister_crabs_official

Чтобы пересылать сообщения из приватного канала, укажите пригласительную ссылку на этот канал. Пример: https://t.me/+vlJemst4-tE5MmJi

Чтобы пересылать сообщения из приватной группы, укажите пригласительную ссылку на эту группу. Пример: https://t.me/+vlJemst4-tE5MmJi

Чтобы пересылать сообщения из обычной группы, укажите ссылку на эту группу с собачкой. Пример: @crabsmoney

Чтобы пересылать сообщения из обычного канала, укажите ссылку на этот канал с собачкой. Пример: @crabs_channel

О том, куда можно пересылать сообщения:

Чтобы пересылать сообщения в пользователю в диалог, укажите юзернейм пользователя с собачкой. Пример: @mister_crabs_official

Чтобы пересылать сообщения в приватный канал, укажите пригласительную ссылку на этот канал. Вы должны быть администратором этого канала. Пример: https://t.me/+vlJemst4-tE5MmJi

Чтобы пересылать сообщения в приватную группу, укажите пригласительную ссылку на эту группу. Пример: https://t.me/+vlJemst4-tE5MmJi

Чтобы пересылать сообщения в обычную группу, укажите ссылку на эту группу с собачкой. Пример: @crabsmoney

Чтобы пересылать сообщения в обычный канал, укажите ссылку на этот канал с собачкой. Пример: @crabs_ads

Зачем это всё надо?

- Не нужно собирать контент для канала и тратить время на постинг

- Не нужно приобретать платные месячные подписки на сервисы подобного характера

- Поддержка со стороны разработчика

- Постоянные обновления

- Быстрая и простая установка

- Один раз настроил и забыл

- Работа с нескольких скриптов одновременно, с разными аккаунтами, с разными источниками

Примеры использования:

https://t.me/crabsnews - канал парсит свежие новости из двух телеграм каналов в онлайн режиме на простом хостинге за доллар в месяц. Вы можете сделать клон абсолютно любого канала, даже с идентичным оформлением и похожим адресом - подписки через поиск будут нескончаемыми. А кто мешает сделать 100 автонаполняемых клонов популярных каналов? Вот Вам уже и солидный трафик и готовая дорвейная сеть каналов - остаётся только снимать сливки.

Системные требования:

- Хостинг или VPS

- PHP 8 и выше

После покупки Вы навсегда получите актуальный скрипт в закодированном виде с доступом к бесплатным обновлениям.

Купить можно всего лишь за 2990 рублей:

- Написать в Телеграм: @mister_crabs_official