[xSERV24] Серверы от 69$ с быстрой активацией сегодня! Заказывайте!

Предлагаем Вам выделенные серверы в Европе, США и РФ от 69$
При оплате на 6 мес. - 1 мес. - в подарок!
Преимущества:
* Быстрая активация за 24 часа.
* Порт 1 Гбит/сек (Безлимит, выделенный канал).
* Размещение в Европе/США/РФ.
* Низкие цены, скидки на опт.
* Стабильность и быстрый саппорт
* Лояльность к абузам
Запрещается:
* Детское порно
* Кардинг
* Продажа дампов СС
Примеры конфигураций:
i7/16gb/240gb SSD - $69
E3-1225v6/8GB/120GB SSD - $79
E3-1270v6/64GB DDR4/1TB NVMe SSD - $199
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Контакты:
Web-сайт: http://xserv24.com