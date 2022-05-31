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[xSERV24] Серверы от 69$ с быстрой активацией сегодня! Заказывайте!

Автор темы xserv24, 31 май 2022 18:55

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#1 xserv24

xserv24

    Новичок

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Обычный

Отправлено 31 Май 2022 - 18:55

Предлагаем Вам выделенные серверы в Европе, США и РФ от 69$ 
 
При оплате на 6 мес. - 1 мес. - в подарок! 
 
Преимущества:
 
* Быстрая активация за 24 часа.
* Порт 1 Гбит/сек (Безлимит, выделенный канал).
* Размещение в Европе/США/РФ.
* Низкие цены, скидки на опт.
* Стабильность и быстрый саппорт
* Лояльность к абузам
 
 
Запрещается:
 
* Детское порно
* Кардинг
* Продажа дампов СС
 
Примеры конфигураций:
 
i7/16gb/240gb SSD - $69
E3-1225v6/8GB/120GB SSD - $79
E3-1270v6/64GB DDR4/1TB NVMe SSD - $199
 
Больше конфигураций на сайте - https://xserv24.com
 
Контакты:
 
Web-сайт: http://xserv24.com

 


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