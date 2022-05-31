Отправлено Сегодня, 07:49





➡️ 5000 руб. за Премиум и 1000 за бесплатную карту Альфа банка.



В Альфе дают деньги или скидку, если ты оформишь любую карту по моей ссылке. А ещё они разыгрывают сто призов по 20 000 ₽.







Добрый день, есть возможность получить 1000 руб. за полностью бесплатную дебетовую карту Альфа банка, без всяких "НО!"

Без кредитного лимита и т.д., то есть самая обычная банковская карта.

Она бесплатная навсегда и не требует платы за обслуживание!



✅1. Подаем заявку на сайте Альфа банка по спец. ПРОМО ссылке с бонусом 1000 руб!

✅2. Получаем ее либо в отделении выбранном при подаче заявки, либо курьер бесплатно домой привезет.

✅3. Делаем любую покупку, хоть жевачку можете в магазине купить.

После того, как в истории под транзакцией часики пропадут, сам банк Вам выплатит 1000 руб.



➡️ Кэшбэк до 33%% в первые 2 месяца после активации карты, далее 1.5% или 2% в зависимости от ваших трат.

Процент на остаток 8% годовых в первые 2 месяца после активации карты, далее уточнйяте.

В целом, условия даже получше других банков. Конечно, дело за вами, но это хорошая плюшка, да и бесплатная карта всегда может понадобиться.







➡️ Закажите бесплатную именную карту VISA/MasterCard или "цифровую карту" по ссылке https://adw-kupon.ru...ebit-cards.html

получите карту курьером или в отделении банка (если заказываете пластик, обычно на следующий день), активируйте карту, совершите любую покупку и в следующем месяце банк начислит бонус.

- Бесплатное обслуживание, навсегда и без условий;

- Кэшбэк до 2% на все покупки;

- % на остаток;

- Снятие наличных без комиссии (до 50 тыс/мес. в банкоматах любых банков; без ограничений - в банкоматах Альфабанка и партнёров);

- Бесплатные переводы в другие банки по номеру телефона.





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➡️ Получи 5000, если ты оформишь премиальное обслуживание по ссылке или промокоду — его нужно назвать менеджеру в офисе.

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