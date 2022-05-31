Подарок акция до 20000 руб. или месяц бесплатно. Тинькофф Инвестиции.

Отправлено Сегодня, 07:48

Деньги за открытие брокерского или индивидуального инвестиционного счета (ИИС) в Тинькофф!



Бонусы:

1. Брокерский счет - месяц бесплатной торговли от банка.

2. ИИС - акция до 20 000 рублей от банка.



ИИС - форма брокерского счета, которая позволяет получить налоговый вычет от государства до 52000 руб. в год, сам использую и всем советую.



В основном акцию дарят стоимостью до пары тысяч рублей.

Для оформления переходите по пригласительным ссылкам: брокерский счет, ИИС.



Условия:

Не было брокерского счета/ИИС 12 и более месяцев до момента подачи заявки. Если подать одновременно заявку на открытие брокерского счета и ИИС бонус будет начислен по тому счету, по которому условия будут выполнены раньше.



Можно открыть ИИС с бонусом в дополнение к действующему брокерскому счету. Если брокерский счет открыт не по данной акции или открыт по акции более года назад.



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Брокерский счет - в течении 30 календарных дней с момента открытия счета купить ценные бумаги на сумму более 20 000 рублей и не продавать их минимум 24 часа.

ИИС - в течении 30 календарных дней с момента открытия ИИС пополнить счет на сумму не менее 20 000 рублей и не выводить деньги минимум 24 часа. Подарочная акция появится в течении 7 дней, после пополнения на сумму 20 тысяч рублей и удержания их 24 часа.

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Как потратить:

Чтобы продать подарочную акцию, надо:

- Довести суммарный размер портфеля на всех брокерских счетах и ИИС до 20 тысяч рублей. Учитываются акции, облигации, фонды;

- Удерживать размер портфеля более 20 тысяч рублей, каждый день в течении месяца до продажи подарочной акции;

- По истечении этого срока с 20 тысячами рублей на счету можно продать подаренную акцию.

Продать акцию надо в течении 90 дней после ее получения, по истечении этого срока акция будет аннулирована.





Предложение открыть брокерский счёт в банке Тинькофф с бонусом





Обслуживание счёта на тарифе «Инвестор» - месяц торговли без комиссий от Тинькофф.

за открытие брокерского счёта по моей персональной ПРОМО ссылке.



В основном, я покупаю акции на средний срок (от 2-3 месяцев до 1 года), иногда пробую спекуляции.

+ Простота в использовании. Тройное подчеркивание. Посмотрите на приложение любого другого брокера, а теперь на Тинькофф.

И снова на другого брокера, и снова — на Тинькофф. Они реально «на коне»! Из сложного, визуально перегруженного инструмента Тинькофф сделали приложение, по удобству сравнимое с редактором фото на телефоне.

+ Быстрая служба поддержки. Тут же в приложении. На днях я общался с поддержкой другого российского брокера — ну, как общался, задал вопрос. Ответили мне ТОЛЬКО на следующий день.

+ Покупка валюты от 1 доллара. У некоторых брокеров (например, у Сбербанка или Открытия) стоят ограничения в 1000 единиц на покупку и продажу валюты. То есть, обменять можно только от $1000 или €1000 — прекрасно, но что если я мини-инвестор с мини-портфелем? (подсказка: мне в Тинькофф).

+ Доступ к премаркету и постмаркету США. Расшифровываю: акции американских компаний можно купить до открытия и после закрытия американского рынка. Это очень удобно, в другом брокере у меня такого нет, приходится выставлять заявку и ждать открытия американских торгов. А на премаркете акции часто летят вверх или вниз!

+ Брокер заплатит за вас налоги. Можно совершать тысячи сделок и не переживать, в конце года ничего считать не надо. Тинькофф автоматически вычитает 13% с прибыли, когда выводишь заработанное со счета. Доплачивать налог нужно только за получение дивидендов, если таковое было.

+ Соцсеть Пульс. Да, в приложении брокера есть своя соцсеть с подписчиками, подписками и обсуждениями акций. В основном пишут много мусора и запускают ракеты, но можно и выяснить что-то новенькое. Мне, например, нравятся новостные дайджесты и экспертные посты от знающих людей (но их нужно отрыть в стоге «мамкиных» инвесторов).

+ Годный терминал TradingView.

+ Возможность открыть ИИС. И получить вычет до 52 000 рублей за предыдущий налоговый год (вычет типа А или типа Б). Я подаю в этом году и надеюсь вернуть часть уплаченных налогов от прибыли с акций. Кстати, с апреля 2021 года нужно платить только за один тариф, их объединили. Раньше комиссию за брокерский счет и ИИС нужно было оплачивать отдельно.







Преимущества :

Открытие счета на бирже 0 руб. (бесплатно и без ограничений на минимальное пополнение счета)

Комиссия за сделки от 0.025 %

Бесплатное обслуживание (в месяцы, когда нет сделок ничего не платите. Всегда: открытие счета, ввод, вывод денег и хранение ценных бумаг в депозитарии — 0 руб.)

Брокерский счет не нужно заранее пополнять и долго ждать — оплачивайте сделки через карту банка без комиссии

Операции через мобильное приложение на iOS и Android или браузер



Моя ПРОМО ссылка на Тинькофф Инвестиции.

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