Продажа аккаунтов Google, Gmail, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram

Отправлено Вчера, 17:27

Добро пожаловать в онлайн магазин дешевых и качественных аккаунтов ExFan.org



Следите за последними новостями, акциями и скидками а наших каналах, которые указаны ниже.



Наши каналы в Telegram | в Facebook | в Twitter | в Вконтакте



Наш магазин - это целый гипермаркет аккаунтов Google. У нас самый большой ассортимент профилей гугл среди всех интернет магазинов аккаунтов. На нашей площадке вы можете купить такие аккаунты Google:

— самые дешевые аккаунты гугл от 8-10-15 рублей за штуку (при покупке оптом);

— аккаунты гугл с активацией по смс или без него, с телефоном и без телефона в профиле;

— регистрация на IP стран Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, СНГ, Европа — Великобритания, Германия, Нидерланды и другие, США, Канада;

— русские и зарубежные профили, с русскими и зарубежными именами - RU или EN профили;

— с дополнительной привязанной почтой и без нее или с другими дополнительными данными, типа телефона или города;

— активированными протоколами POP3, IMAP;

— с подключенной опцией Less secure apps. Access to unreliable applications allowed. Доступ к ненадежным приложениям разрешен,

— с отлежкой после регистрации от недели и более, от месяца и более до нескольких лет;

— аккаунты с YouTube каналами и отключенными ограничениями при добавлении видео более 15 минут — принято дополнительное смс, также есть старые аккаунты со старыми каналами;

— аккаунты Google Voice.

Также в продаже другие товары, такие как Facebook, Twitter, разные почтовые аккаунты, но основной акцент на аккаунтах Google.