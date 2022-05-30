Продажа аккаунтов Google, Gmail, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram

Добро пожаловать в онлайн магазин дешевых и качественных аккаунтов ExFan.org
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Наш магазин - это целый гипермаркет аккаунтов Google. У нас самый большой ассортимент профилей гугл среди всех интернет магазинов аккаунтов. На нашей площадке вы можете купить такие аккаунты Google:
— самые дешевые аккаунты гугл от 8-10-15 рублей за штуку (при покупке оптом);
— аккаунты гугл с активацией по смс или без него, с телефоном и без телефона в профиле;
— регистрация на IP стран Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, СНГ, Европа — Великобритания, Германия, Нидерланды и другие, США, Канада;
— русские и зарубежные профили, с русскими и зарубежными именами - RU или EN профили;
— с дополнительной привязанной почтой и без нее или с другими дополнительными данными, типа телефона или города;
— активированными протоколами POP3, IMAP;
— с подключенной опцией Less secure apps. Access to unreliable applications allowed. Доступ к ненадежным приложениям разрешен,
— с отлежкой после регистрации от недели и более, от месяца и более до нескольких лет;
— аккаунты с YouTube каналами и отключенными ограничениями при добавлении видео более 15 минут — принято дополнительное смс, также есть старые аккаунты со старыми каналами;
— аккаунты Google Voice.
Также в продаже другие товары, такие как Facebook, Twitter, разные почтовые аккаунты, но основной акцент на аккаунтах Google.
Если нужна полная информация об аккаунтах - вы всегда сможете ее прочитать, нажав на товар.
В магазине всегда постоянные скидки, акции, выгодные предложения. Для оптовиков всегда хорошие скидки.
Принимается оплата через:
WMR / WMZ / QIWI / YooMoney / Банковские карты / Oplata.info / Monobank / Bitcoin / Payeer
Можно также оплатить через другие платежные системы по договоренности.
Мы также давно работаем с поставщиками услуг и соответствующих товаров. Поэтому, если у вас есть что предложить нам, пожалуйста, пишите по контактам магазина. Работаем, на выгодных для всех, условиях.
Если останутся вопросы, жалобы и предложения - обращайтесь по указанным контактам.
Гарантии: Высокий BL в WebMoney (более 500), все кошельки полностью идентифицированные.
Мы на рынке работаем уже более семи лет!
Работа через гарант - пожалуйста, сколько угодно, за ваш счет.
Актуальные контакты для связи:
E-mail: exfan.org@gmail.com
Telegram: https://t.me/exfan
Skype: beliriant
Зеркала: Akaunti.ru | Akki.su
У пользователей магазина есть свой личный кабинет (после регистрации)
Есть живой чат на главной странице. Ждем вас, надеемся что вам у нас понравится.