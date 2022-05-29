Аккаунты госуслуг для БК, ЦУПИС, МФО, QIWI (с доками и без)

Отправлено Сегодня, 02:58

Продаем подтвержденные аккаунты госуслуг с документами и без для БК, ЦУПИС, МФО, QIWI и любые другие задачи.



У нас самый качественный материал на рынке и гибкая клиентоориентированная ценовая политика. Аккаунты поступают в продажу только после проверки на валидность, анализа и сортировки по товарным категориям. В категории МФО госы дополнительно сортируются по кредитному рейтингу. Таким образом, вероятность того, что вы купите невалид или отработку близка к нулю. Если же такое произошло - разумеется, вы сразу же получите замену и бонус.



Не ведитесь на продавцов госуслуг с низкими ценами: останетесь ни с чем или получите максимально некачественный материал. Сразу обращайтесь к нам!

Задавайте любые вопросы - по использованию госуслуг, по процедурам верифкации в различных сервисах, по абузу БК и МФО. Проконсультируем, поможем, расскажем!





АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ:





Госуслуги под БК / ЦУПИС / QIWI и другие задачи:



до 10 шт - 40 руб/шт

от 20 шт - 30 руб/шт

от 50 шт - 20 руб/шт

от 100 шт - 15 руб/шт

от 250 шт - 12 руб/шт

от 500 шт - 10 руб/шт

Госуслуги под МФО:



госуслуги средний рейтинг - 50 руб/шт

госуслуги высокий рейтинг - 70 руб/шт

Госуслуги + документы под МФО / БК:



госуслуги (высокий рейтинг) + сканы/фото паспорта - 400 руб/шт

госуслуги (высокий рейтинг) + фото паспорта + селфи с паспортом - 600 руб/шт





КОНТАКТЫ (24/7):

телеграм: @edocs0

isq: @edocs0

e-mail: gkonyahin@bk.ru

Пруфы наших сделок в ТГ: