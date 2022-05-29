Аккаунты госуслуг для БК, ЦУПИС, МФО, QIWI (с доками и без)

Продаем подтвержденные аккаунты госуслуг с документами и без для БК, ЦУПИС, МФО, QIWI и любые другие задачи.
У нас самый качественный материал на рынке и гибкая клиентоориентированная ценовая политика. Аккаунты поступают в продажу только после проверки на валидность, анализа и сортировки по товарным категориям. В категории МФО госы дополнительно сортируются по кредитному рейтингу. Таким образом, вероятность того, что вы купите невалид или отработку близка к нулю. Если же такое произошло - разумеется, вы сразу же получите замену и бонус.
Не ведитесь на продавцов госуслуг с низкими ценами: останетесь ни с чем или получите максимально некачественный материал. Сразу обращайтесь к нам!
Задавайте любые вопросы - по использованию госуслуг, по процедурам верифкации в различных сервисах, по абузу БК и МФО. Проконсультируем, поможем, расскажем!
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ:
Госуслуги под БК / ЦУПИС / QIWI и другие задачи:
- до 10 шт - 40 руб/шт
- от 20 шт - 30 руб/шт
- от 50 шт - 20 руб/шт
- от 100 шт - 15 руб/шт
- от 250 шт - 12 руб/шт
- от 500 шт - 10 руб/шт
Госуслуги под МФО:
- госуслуги средний рейтинг - 50 руб/шт
- госуслуги высокий рейтинг - 70 руб/шт
Госуслуги + документы под МФО / БК:
- госуслуги (высокий рейтинг) + сканы/фото паспорта - 400 руб/шт
- госуслуги (высокий рейтинг) + фото паспорта + селфи с паспортом - 600 руб/шт
КОНТАКТЫ (24/7):
- телеграм: @edocs0
- isq: @edocs0
- e-mail: gkonyahin@bk.ru
Пруфы наших сделок в ТГ: