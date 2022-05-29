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Аккаунты госуслуг для БК, ЦУПИС, МФО, QIWI (с доками и без)

Автор темы kirillbio, Сегодня, 02:56

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#1 kirillbio

kirillbio

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 02:58

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Продаем подтвержденные аккаунты госуслуг с документами и без для БК, ЦУПИС, МФО, QIWI и любые другие задачи.

У нас самый качественный материал на рынке и гибкая клиентоориентированная ценовая политика. Аккаунты поступают в продажу только после проверки на валидность, анализа и сортировки по товарным категориям. В категории МФО госы дополнительно сортируются по кредитному рейтингу. Таким образом, вероятность того, что вы купите невалид или отработку близка к нулю. Если же такое произошло - разумеется, вы сразу же получите замену и бонус.

Не ведитесь на продавцов госуслуг с низкими ценами: останетесь ни с чем или получите максимально некачественный материал. Сразу обращайтесь к нам!
Задавайте любые вопросы - по использованию госуслуг, по процедурам верифкации в различных сервисах, по абузу БК и МФО. Проконсультируем, поможем, расскажем!


АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ:

 

Госуслуги под БК / ЦУПИС / QIWI и другие задачи:
 

  • до 10 шт - 40 руб/шт
  • от 20 шт - 30 руб/шт
  • от 50 шт - 20 руб/шт
  • от 100 шт - 15 руб/шт
  • от 250 шт - 12 руб/шт
  • от 500 шт - 10 руб/шт

Госуслуги под МФО:
 

  • госуслуги средний рейтинг - 50 руб/шт
  • госуслуги высокий рейтинг - 70 руб/шт

Госуслуги + документы под МФО / БК:
 

  • госуслуги (высокий рейтинг) + сканы/фото паспорта - 400 руб/шт
  • госуслуги (высокий рейтинг) + фото паспорта + селфи с паспортом - 600 руб/шт



КОНТАКТЫ (24/7):

  • телеграм: @edocs0
  • isq: @edocs0
  • e-mail: gkonyahin@bk.ru

 

 


Пруфы наших сделок в ТГ:

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