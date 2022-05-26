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Фотография

Чистые сканы/фото документов с селфи (РФ, СНГ, EU, USA)

Автор темы kirillbio, Сегодня, 09:46

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В теме одно сообщение

#1 kirillbio

kirillbio

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 09:46

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Продаем чистые, не юзанные комплекты фото/сканов документов и селфи РФ, СНГ, EU, USA.

 

У нас вы сможете приобрести качественные доки под любые цели: регистрация ЭПС (киви, webmoney, Юmoney, Skrill, NETELLER), абуз БК / МФО,  сип-телефония, криптобиржи, sim карты и др. Имеются комплекты для МФО с высоким кредитным рейтингом, а также аккаунты госуслуг.

Продажа любого товара строго в одни руки.

Ниже приведен актуальный прайс 2022 года по наиболее ходовым товарным позициям:

Комплекты РФ:

  • паспорт с пропиской (сканы / фото) - 100 руб.
  • паспорт с пропиской + селфи с паспортом / с листом в руках - 250 руб.
  • паспорт с пропиской + СНИЛС + селфи с паспортом / с листом в руках - 300 руб.
  • паспорт с пропиской + СНИЛС + В/У с 2-х сторон + селфи с паспортом - 350 руб.
  • полный паспорт (гл. разворот, прописка, стр. 14-15, 16-17, 18-19) + СНИЛС - 400 руб.
  • паспорт с пропиской + СНИЛС + селфи + кредитная история - 400 руб. [под МФО]
  • паспорт с пропиской + аккаунт госуслуг (подтвержденный) - 400 руб. [под МФО, БК, QIWI]
  • паспорт с пропиской + селфи с паспортом / с листком + госуслуги - 600 руб. [под МФО, БК]
  • подтвержденные аккаунты госуслуг - от 40 руб/шт (продаем от 5 шт) [под МФО, БК, QIWI]

Комплекты СНГ (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан):

  • паспорт с пропиской / id card (с 2-х сторон) - 150 руб.
  • паспорт + селфи с паспортом / с листом в руках, id card (с 2-х сторон) + селфи с id card - 300 руб.
  • есть комплекты с ВУ, адресными справками, квитанциями ЖКХ и др. (цены уточняйте у оператора).

Комплекты РБ (Беларусь):

  • паспорт (стр. 32-33, 30-31, 24-25) + селфи с гл. разворотом (стр.32-33) / с листком в руках - 350 руб.
  • есть комплекты с полными паспортами, с загранпаспортами и др. документами.

Комплекты EU (страны и цены уточняйте у оператора):

  • Паспорт или ID card с 2-х сторон;
  • DL (есть комплекты с паспортом и ID);
  • ID с 2-х сторон + селфи с id / селфи с листком в руках;
  • Различные свидетельства, чеки, квитанции (уточняйте);
  • Имеются отработанные комплекты с селфи Польша, Нидерланды, Франция, Швейцария, Латвия, Финляндия, Великобритания.

Особенности нашего сервиса:

  • Комплекты сортируются по гео, полу, возрасту, комплектации, возможному применению;
  • Материал поступают из проверенных и надежных источников практически ежедневно;
  • Любой товар продается в одни руки после чего файлы перемещаются в архив;
  • Доступны документы различных стран (РФ, СНГ, EU, USA);
  • Наши доки имеют самый высокий % прохода на рынке!
  • В случае непрохода/невалида любого купленного комплекта - выдаем замену сразу!
  • Поиск и подбор комплектов под ваши требования - бесплатно!
  • У нас самые низкие цены на рынке!
  • Оказываем услуги правки / отрисовки любых документов и селфи!

Контакты (работаем 24/7):

  • телеграм: @edocs0
  • isq: @edocs0
  • e-mail: gkonyahin@bk.ru
 

 

 


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#2 kirillbio

kirillbio

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 12:31

Пруфы наших сделок в тг:

p-111.png


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