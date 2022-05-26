Чистые сканы/фото документов с селфи (РФ, СНГ, EU, USA)

Отправлено Сегодня, 09:46

Продаем чистые, не юзанные комплекты фото/сканов документов и селфи РФ, СНГ, EU, USA.

У нас вы сможете приобрести качественные доки под любые цели: регистрация ЭПС (киви, webmoney, Юmoney, Skrill, NETELLER), абуз БК / МФО, сип-телефония, криптобиржи, sim карты и др. Имеются комплекты для МФО с высоким кредитным рейтингом, а также аккаунты госуслуг.

Продажа любого товара строго в одни руки.

Ниже приведен актуальный прайс 2022 года по наиболее ходовым товарным позициям:



Комплекты РФ:

паспорт с пропиской (сканы / фото) - 100 руб.

паспорт с пропиской + селфи с паспортом / с листом в руках - 250 руб.

паспорт с пропиской + СНИЛС + селфи с паспортом / с листом в руках - 300 руб.

+ СНИЛС + селфи с паспортом / с листом в руках - 300 руб. паспорт с пропиской + СНИЛС + В/У с 2-х сторон + селфи с паспортом - 350 руб.

+ СНИЛС + В/У с 2-х сторон + селфи с паспортом - 350 руб. полный паспорт (гл. разворот, прописка, стр. 14-15, 16-17, 18-19) + СНИЛС - 400 руб.

паспорт с пропиской + СНИЛС + селфи + кредитная история - 400 руб. [под МФО]

паспорт с пропиской + аккаунт госуслуг (подтвержденный) - 400 руб. [под МФО, БК, QIWI]

паспорт с пропиской + селфи с паспортом / с листком + госуслуги - 600 руб. [под МФО, БК]

подтвержденные аккаунты госуслуг - от 40 руб/шт (продаем от 5 шт) [под МФО, БК, QIWI]

Комплекты СНГ (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан):

паспорт с пропиской / id card (с 2-х сторон) - 150 руб.

паспорт + селфи с паспортом / с листом в руках, id card (с 2-х сторон) + селфи с id card - 300 руб.

есть комплекты с ВУ, адресными справками, квитанциями ЖКХ и др. (цены уточняйте у оператора).

Комплекты РБ (Беларусь):

паспорт (стр. 32-33, 30-31, 24-25) + селфи с гл. разворотом (стр.32-33) / с листком в руках - 350 руб.

есть комплекты с полными паспортами, с загранпаспортами и др. документами.

Комплекты EU (страны и цены уточняйте у оператора):

Паспорт или ID card с 2-х сторон;

DL (есть комплекты с паспортом и ID);

ID с 2-х сторон + селфи с id / селфи с листком в руках;

Различные свидетельства, чеки, квитанции (уточняйте);

Имеются отработанные комплекты с селфи Польша, Нидерланды, Франция, Швейцария, Латвия, Финляндия, Великобритания.

Особенности нашего сервиса:

Комплекты сортируются по гео, полу, возрасту, комплектации, возможному применению;

Материал поступают из проверенных и надежных источников практически ежедневно;

Любой товар продается в одни руки после чего файлы перемещаются в архив;

Доступны документы различных стран (РФ, СНГ, EU, USA);

Наши доки имеют самый высокий % прохода на рынке!

В случае непрохода/невалида любого купленного комплекта - выдаем замену сразу!

Поиск и подбор комплектов под ваши требования - бесплатно!

У нас самые низкие цены на рынке!

Оказываем услуги правки / отрисовки любых документов и селфи!

Контакты (работаем 24/7):