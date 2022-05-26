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Арендую на будущее частный дом со двором в Ростове на одного хозяина на долгий срок

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Арендую на будущее частный дом со двором в Ростове на одного хозяина на долгий срок(на какой точный срок я сказать не могу,всё будет зависеть от других факторов).

Оплата 500 рублей за сутки.

Есть условия:

1)двор должен быть не маленький я приеду со своей собакой,за собакой во дворе я буду убираться

2)рядом никакой проезжей части не должно быть,никаких рядом дорог где туда сюда носятся машины и никаких рядом железно-дорожных вокзалов-я люблю полную тишину

3)в шаговой доступности ларёк или магазин где можно купить хлеб и другие продукты

4)хороший забор без щелей чтобы моя собака никуда не драпанула гулять по другим дворам и хорошая калитка которая закрывается на ключ

5)наличие интернета(Wi-Fi),я приеду со своим ноутбуком

6)возможно мне доехать на такси до областной больницы(стационар) за пол часа,я не хочу каждый раз ездить по одному часу и больше на такси,я понимаю что там машины двигаются как муравьи так как их полно на дороге и тем самым затрудняется быстрое движение но всё же я хочу с учётом такого движения доезжать за пол часа туда и назад

7)наличие кондиционера с пульта дистанционного управления

8)сан узел в доме(унитаз),наличие воды и газа в доме,газовая печь на чём мне есть готовить+место в доме где мыть посуду

9)теперь насчёт окон-я люблю когда окна открываются полностью а не на половину,окна должны открываться полностью на кухне и в спальне

10)не шумные соседи по двору-я не люблю соседей которые гоняют во дворах музыку по пол дня либо дедок или бабка которые выходят во двор и включают своё говно радио которое у них тоже по пол дня квакает=закрываться от них и душиться в комнате я не собираюсь-я веду к тому что не собираюсь рядом жить с соседями которые гоняют там что то(музыку или радио) в своих дворах+есть придурки из машин своих гоняют свои звуковые концерты или радио бомбят-такие соседи сразу мимо-не мой вариант