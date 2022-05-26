Посоветуйте барыге что можно покупать в сети интернет(куплю ваш товар)

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Уважаемые дамы и господа посоветуйте барыге что можно покупать в сети интернет.
Сейчас я обозначу ниши которыми я уже занимаюсь и которые мне советовать не надо:
1)сканы паспортов
2)верифицированные аккаунты на платёжные системы
Эта тема будет полезна тем кто пиарит свои товары,пишите мне на мой телеграм или на мою почту и предлагайте мне что я могу купить у вас.
Если я уже что то купил я дам вам ответ что купил товар по такой то нише но вы всё равно на будущее будете висеть у меня либо в телеграме либо на почте на будущее вложение если ваш товар меня изначально заинтересует.
Оплата от меня либо киви либо яндекс деньги-другими методами оплаты я платить не буду.
Сделка через гаранта который принимает либо киви либо яндекс деньги.
Я плачу за услуги гаранта но только при одном условии:если в правилах у гаранта есть пункт что при неудачной сделке мои деньги за услуги гаранта мне возвращаются в полном объёме-если такого пункта нету то услуги гаранта мы оплачиваем пополам.
По поводу пункта за оплату услуг гаранта узнавайте об этом у самого гаранта заранее перед заключением сделки-разумеется я тоже сам лично спрошу об этом у гаранта.
Буду рад рассмотреть предложения с вашим гарантом или гарантами.
От себя я могу предложить этого гаранта https://mipped.com/f...om-hache.166952 но за его услуги мы оплачиваем с вами пополам.
Суть моей схемы вложиться в какой нибудь товар,купить его(максимальная цена до 50 долларов) и затем попытаться продать его в два раза дороже либо на забугорных теневых форумах либо на наших теневых форумах.
Что я имею ввиду под словом товар=это какая нибудь текстовая,графическая либо возможно другая информация.
Как пример это аккаунты(имена и пароли).
Важное примечание:я не собираюсь как лох вкладывать до 50 долларов в каждую нишу чтобы потом мне не за что было себе трусы купить-я пока не продам тот товар в который вложился в другую нишу не вкладываюсь.
Скажу сразу если товар не простой тоесть к примеру это продажа дедиков то тут уже без схемы как это всё чекать на валидность я покупать не буду,тоесть на те товары где нужна схема как чекать товар на валидность от вас это схема бесплатная и при условии ещё что я пойму эту схему.