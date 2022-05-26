Посоветуйте барыге что можно покупать в сети интернет(куплю ваш товар)

Отправлено Сегодня, 00:31

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Уважаемые дамы и господа посоветуйте барыге что можно покупать в сети интернет.

Сейчас я обозначу ниши которыми я уже занимаюсь и которые мне советовать не надо:

1)сканы паспортов

2)верифицированные аккаунты на платёжные системы

Эта тема будет полезна тем кто пиарит свои товары,пишите мне на мой телеграм или на мою почту и предлагайте мне что я могу купить у вас.

Если я уже что то купил я дам вам ответ что купил товар по такой то нише но вы всё равно на будущее будете висеть у меня либо в телеграме либо на почте на будущее вложение если ваш товар меня изначально заинтересует.

Оплата от меня либо киви либо яндекс деньги-другими методами оплаты я платить не буду.

Сделка через гаранта который принимает либо киви либо яндекс деньги.

Я плачу за услуги гаранта но только при одном условии:если в правилах у гаранта есть пункт что при неудачной сделке мои деньги за услуги гаранта мне возвращаются в полном объёме-если такого пункта нету то услуги гаранта мы оплачиваем пополам.

По поводу пункта за оплату услуг гаранта узнавайте об этом у самого гаранта заранее перед заключением сделки-разумеется я тоже сам лично спрошу об этом у гаранта.

Буду рад рассмотреть предложения с вашим гарантом или гарантами.

От себя я могу предложить этого гаранта https://mipped.com/f...om-hache.166952 но за его услуги мы оплачиваем с вами пополам.

Суть моей схемы вложиться в какой нибудь товар,купить его(максимальная цена до 50 долларов) и затем попытаться продать его в два раза дороже либо на забугорных теневых форумах либо на наших теневых форумах.

Что я имею ввиду под словом товар=это какая нибудь текстовая,графическая либо возможно другая информация.

Как пример это аккаунты(имена и пароли).

Важное примечание:я не собираюсь как лох вкладывать до 50 долларов в каждую нишу чтобы потом мне не за что было себе трусы купить-я пока не продам тот товар в который вложился в другую нишу не вкладываюсь.

Скажу сразу если товар не простой тоесть к примеру это продажа дедиков то тут уже без схемы как это всё чекать на валидность я покупать не буду,тоесть на те товары где нужна схема как чекать товар на валидность от вас это схема бесплатная и при условии ещё что я пойму эту схему.