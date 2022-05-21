Продаю киви кошельки.

Продаю киви кошелёк.
Статус основной.
Зарегистрирован на виртуальный номер(сколько проживёт такой номер в системе киви я ответить вам не могу).
Подтверждение платежей по SMS в кошельке отключено
Подтверждение платежей по SMS в QIWI Терминалах отключено
Вход в кошелек по PIN-коду в QIWI Терминалах включено
Привязана почта от яндекса.
Вместе с именем и паролем от аккаунта я отдаю вам имя и пароль от почты.
Также я отдаю вам документы на которые делался статус основной(паспорт+прописка+снилс).
Пол женский.
Статус делался на рф паспорт.
Я работаю по схеме кошелёк продал-кошелёк сделал-я не буду делать эти аккаунты наперёд как грибов в лесу-как только я продам этот аккаунт я сообщу тут что аккаунт продан и я сделал новый аккаунт,а до тех пор пока я его не продам новый аккаунт я делать не буду.
У меня в наличии много документов разных стран-по идее я могу найти сайты где можно арендовать номера из других стран или вы мне подскажите такие сайты для других стран,ну вот где там серия а где там номер на паспортах от других стран этого я не знаю,поэтому если вам надо сделать под заказ киви кошелёк другой страны от вас мне потребуется пояснение где серия а где номер на примере моего паспорта по вашей стране(серию и номер требует система киви для получения статуса основной).
Цена аккаунта 20 долларов.
Сделка через гаранта-услуги гаранта полностью за ваш счёт либо оплачивайте на свой риск деньги вперёд без гаранта.
Телеграм для гостей форума @russiaukraine
Почта selfie-proof@yandex.ru
Принимаю оплату только на эти платёжные системы:
1)Yandex Money
2)Qiwi
3)Capitalist
4)Bitcoin
5)Sberbank Mastercard usd rus
6)Payeer
7)USDT wallet
trc20
erc20
8)Ethereum