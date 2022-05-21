Перейти к содержимому

Фотография

Продаю киви кошельки.

Автор темы documentfromdarknet, Вчера, 21:46

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 documentfromdarknet

documentfromdarknet

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 21:46

 
Продаю киви кошелёк.
 
Статус основной.
 
Зарегистрирован на виртуальный номер(сколько проживёт такой номер в системе киви я ответить вам не могу).
 
 
 
Подтверждение платежей по SMS в кошельке отключено
Подтверждение платежей по SMS в QIWI Терминалах отключено
Вход в кошелек по PIN-коду в QIWI Терминалах включено
Привязана почта от яндекса.
Вместе с именем и паролем от аккаунта я отдаю вам имя и пароль от почты.
 
Также я отдаю вам документы на которые делался статус основной(паспорт+прописка+снилс).
 
Пол женский.
 
Статус делался на рф паспорт.
 
 
Я работаю по схеме кошелёк продал-кошелёк сделал-я не буду делать эти аккаунты наперёд как грибов в лесу-как только я продам этот аккаунт я сообщу тут что аккаунт продан и я сделал новый аккаунт,а до тех пор пока я его не продам новый аккаунт я делать не буду.
 
 
 
 
 
У меня в наличии много документов разных стран-по идее я могу найти сайты где можно арендовать номера из других стран или вы мне подскажите такие сайты для других стран,ну вот где там серия а где там номер на паспортах от других стран этого я не знаю,поэтому если вам надо сделать под заказ киви кошелёк другой страны от вас мне потребуется пояснение где серия а где номер на примере моего паспорта по вашей стране(серию и номер требует система киви для получения статуса основной).
 
 
 
 
 
Цена аккаунта 20 долларов.
 
Сделка через гаранта-услуги гаранта полностью за ваш счёт либо оплачивайте на свой риск деньги вперёд без гаранта.
 
 
Телеграм для гостей форума @russiaukraine
Почта selfie-proof@yandex.ru
 
Принимаю оплату только на эти платёжные системы:
1)Yandex Money 
2)Qiwi  
3)Capitalist 
4)Bitcoin  
5)Sberbank Mastercard usd rus
6)Payeer 
7)USDT wallet
trc20
erc20
8)Ethereum
 

 


  • 0
На правах рекламы

#2 documentfromdarknet

documentfromdarknet

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 22:04

У меня залит депозит на форуме антимигалки в размере 5000 рублей.

https://antimigalki....rite-video.6018


  • 0
Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 3

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


    Yandex (3)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума