Продаю киви кошельки.

Отправлено Вчера, 21:46

Продаю киви кошелёк.

Статус основной.

Зарегистрирован на виртуальный номер(сколько проживёт такой номер в системе киви я ответить вам не могу).

Подтверждение платежей по SMS в кошельке отключено

Подтверждение платежей по SMS в QIWI Терминалах отключено

Вход в кошелек по PIN-коду в QIWI Терминалах включено

Привязана почта от яндекса.

Вместе с именем и паролем от аккаунта я отдаю вам имя и пароль от почты.

Также я отдаю вам документы на которые делался статус основной(паспорт+прописка+снилс).

Пол женский.

Статус делался на рф паспорт.

Я работаю по схеме кошелёк продал-кошелёк сделал-я не буду делать эти аккаунты наперёд как грибов в лесу-как только я продам этот аккаунт я сообщу тут что аккаунт продан и я сделал новый аккаунт,а до тех пор пока я его не продам новый аккаунт я делать не буду.

У меня в наличии много документов разных стран-по идее я могу найти сайты где можно арендовать номера из других стран или вы мне подскажите такие сайты для других стран,ну вот где там серия а где там номер на паспортах от других стран этого я не знаю,поэтому если вам надо сделать под заказ киви кошелёк другой страны от вас мне потребуется пояснение где серия а где номер на примере моего паспорта по вашей стране(серию и номер требует система киви для получения статуса основной).

Цена аккаунта 20 долларов.

Сделка через гаранта-услуги гаранта полностью за ваш счёт либо оплачивайте на свой риск деньги вперёд без гаранта.

Телеграм для гостей форума @russiaukraine

Почта selfie-proof@yandex.ru

Принимаю оплату только на эти платёжные системы:

1)Yandex Money

2)Qiwi

3)Capitalist

4)Bitcoin

5)Sberbank Mastercard usd rus

6)Payeer

7)USDT wallet

trc20

erc20

8)Ethereum