Отправлено Вчера, 21:48

Контакты для связи:

Телеграм для гостей форума @russiaukraine

Почта selfie-proof@yandex.ru

Продаю верифицированные аккаунты

Дамы и господа с сегодняшего дня я начинаю продавать чужие верифированные аккаунты,я не являюсь хозяином этих аккаунтов,я являюсь посредником между продавцом и заказчиком(тоесть вами).

Хозяин аккаунта передаёт мне скриншот от верифицированного аккаунта(добавляет на важные данные краску чтобы не получить бан за продажу),также я указываю какая комплектация документов и какая гео локация.

Продажа аккаунта двумя способами:

1)Через гаранта.

Вы пишите мне по поводу покупки аккаунта и я сообщаю вам через какого гаранта или гарантов продавец согласен будет продать свой аккаунт.

Вам придётся ждать некоторое время когда хозяин аккаунта выйдет на связь онлайн чтобы передать мне от аккаунта имя и пароль(я дам вам знать об этом).

Услуги гаранта оплачиваете вы полностью,после того как вы оплатили услуги гаранта и внесли в гаранта сумму за аккаунт гарант получает имя и пароль от аккаунта и документы от аккаунта и передаёт всю эту информацию вам,после того как вы вошли в аккаунт вы изменяете в аккаунте чужой почтовый адрес на свой почтовый адрес и на этом сделка окончена.

2)Без участия гаранта.

Я сообщаю вам в какой момент селлер вышел на связь онлайн,вы оплачиваете полную сумму наперёд и получаете имя и пароль от аккаунта,документы от аккаунта,изменяете в аккаунте почту на свою и на этом сделка окончена.

Сегодня в продаже верифицированный аккаунт на сайт https://payeer.com

Гео локация документов:Казахстан.

Вместе с аккаунтом вы получаете:

1)айди карту с двух сторон(фото)

2)прописка(фото документа)

Аккаунт зарегистрирован на женщину (год рождения узнаете при переписке со мной).

Срок окончания айди карты узнаете при переписке со мной.

Почтовый адрес в аккаунте вы изменяете на свой,данный сайт позволяет произвести смену почты.

Цена аккаунта 100 долларов.

Я принимаю к оплате:

1)Yandex Money

2)Qiwi

3)Capitalist

4)Bitcoin(по правилам биткоина деньги поступают на баланс в течении получаса)

5)Sberbank Mastercard usd rus

6)Payeer

7)USDT wallet

trc20

erc20

8)Ethereum

Продаю свой личный аккаунт на коинлист.

У меня залит депозит на форуме антимигалки в размере 5000рублей и там же товар проверен на наличие:

Страна Россия.

Женщина(год рождения узнаете при переписке со мной).

Двухэтапная aутентификация отключена.

В комплекте:

1)имя и пароль от аккаунта

2)права с двух сторон(срок окончания прав узнаете при переписке со мной)

3)имя и пароль от почты https://mail.ru (почта родная)

4)резервные коды доступа в виде скриншота

Цена аккаунта железная 100 долларов без торга.

Сделка через гаранта,услуги гаранта полностью за ваш счёт.

Вы можете покупать без гаранта на свой риск,я проверенный пользователь на форуме антимигалки(там у меня залит депозит в размере 5000рублей).

Ниже я приложу фото и видеодоказательство на наличие товара(на скриншотах на все важные наложена чёрная краска программой Foxit Studio Photo,на видео на важные данные наложен фильтр DeLogo программой VSDC Free Video Editor).