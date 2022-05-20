ADBear.io - Альтернатива Push. APK Downloads Network

Отправлено Сегодня, 02:22





ADBear.io - Альтернатива Push-монетизации. Выкуп Андроид инсталлов.



Простая и эффективная монетизация мобильного трафика с оплатой за инсталлы. Отличная альтернатива Push. Если вы владелец сайтов с загрузочным трафиком, данное решение вас точно порадует!



Ключевой особенностью можно выделить высокий CR. Конверсия достигает 30-40%. Вы можете самостоятельно указать конечное имя .APK файла при скачивании, что на прямую влияет на CR% и EPC. Работаем с трафиком по всему миру.



Что представляет собой рекламный .APK файл?

Это рекламный файл, после установки которого пользователя редиректит на различные офферы согласно настройкам таргетинга. Это хорошая альтернатива Push подпискам.



Оплата начисляется за установку .apk файла, а не за клики, тем самым вы не зависите от креативов рекламодателей.



Выплаты

Работаем по системе NET-7. Все заработанные вами деньги автоматически выходят из холда спустя 7 дней и доступны для вывода на множество платёжных систем.



Так же имеется реферальная система, благодаря которой вы получайте 5% от доходов привлечённых партнёров.



Контакты

Сайт: https://adbear.io

Телеграм: https://t.me/adbeario



Пример статистики одного из наших партнёров.



Тематика: Андроид игры и приложения

GEO: 50% Россия / 50% Страны СНГ

Посещаемость: 3000 уников в сутки

Доход: 2000-2500р в сутки



https://skr.sh/sE1s62ou3Qc

https://skr.sh/sE1cvxqL7Rs

(скриншоты статистики партнёра)