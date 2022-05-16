TacoLoco - новые возможности! Попробуй нашу монетизацию трафика

Всем привет!
Мы учли все пожелания вебмастеров и запустили монетизацию трафика! Получайте деньги за показ рекламы пользователям, подписавшимся на пуши.
Выбирайте любой удобный способ заработка - размещайте нашу ссылку или встраивайте специальный код на свои сайты.
Плюсы TacoLoco:
- Прямая монетизация кликов и показов;
- Подробная статистика по подпискам и их жизни;
- Эффективные лендинги;
- Вывод на WebMoney, Capitalist, Paxum, Perfect Money или Wire;
- Выплаты в течение всей жизни подписки;
- Отзывчивая поддержка.
В ближайших планах: постбеки о подписках, отписки, репорты по лендингам и много других фич. Первые вебмастера получат специальные условия: 90% коэффициент выплат по RevShare! Зарегистрироваться и протестировать можно здесь.
Email: support@tacolo.co
Telegram: @tacoloco_support
Skype: tacoloco_team@outlook.com