TacoLoco - новые возможности! Попробуй нашу монетизацию трафика

Отправлено Сегодня, 09:23





Всем привет!



Мы учли все пожелания вебмастеров и запустили монетизацию трафика! Получайте деньги за показ рекламы пользователям, подписавшимся на пуши.

Выбирайте любой удобный способ заработка - размещайте нашу ссылку или встраивайте специальный код на свои сайты.



Плюсы TacoLoco:

Прямая монетизация кликов и показов;

Подробная статистика по подпискам и их жизни;

Эффективные лендинги;

Вывод на WebMoney, Capitalist, Paxum, Perfect Money или Wire;

Выплаты в течение всей жизни подписки;

Отзывчивая поддержка.

В ближайших планах: постбеки о подписках, отписки, репорты по лендингам и много других фич. Первые вебмастера получат специальные условия: 90% коэффициент выплат по RevShare! Зарегистрироваться и протестировать можно здесь.



Email: support@tacolo.co

Telegram: @tacoloco_support

Skype: tacoloco_team@outlook.com