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TacoLoco - новые возможности! Попробуй нашу монетизацию трафика

Автор темы TacoLoco, Сегодня, 09:23

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#1 TacoLoco

TacoLoco

    Ученик

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  • 29 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 09:23

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Всем привет!
 

Мы учли все пожелания вебмастеров и запустили монетизацию трафика! Получайте деньги за показ рекламы пользователям, подписавшимся на пуши.
Выбирайте любой удобный способ заработка - размещайте нашу ссылку или встраивайте специальный код на свои сайты.
 

Плюсы TacoLoco:

  • Прямая монетизация кликов и показов;
  • Подробная статистика по подпискам и их жизни;
  • Эффективные лендинги;
  • Вывод на WebMoney, Capitalist, Paxum, Perfect Money или Wire;
  • Выплаты в течение всей жизни подписки;
  • Отзывчивая поддержка.

В ближайших планах: постбеки о подписках, отписки, репорты по лендингам и много других фич. Первые вебмастера получат специальные условия: 90% коэффициент выплат по RevShare! Зарегистрироваться и протестировать можно здесь.
 

 

Email: support@tacolo.co
Telegram: @tacoloco_support
Skype: tacoloco_team@outlook.com

 


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