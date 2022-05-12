Syndicate Group - ТОПовая арбитражная команда

Добро пожаловать на страницу Syndicate Group
Что такое Syndicate?
Syndicate это:
топовая команда медиабаинга
крупнейшее performance marketing агентство в Европе
десятки тысяч депозитов в месяц
55 баеров в команде
Более 5 лет на рынке мы закупаем трафик на 70 разных стран. Наша цель - привлечение качественных пользователей для наших клиентов и помощь другим медиабаинговым командам!
Наши преимущества:
- Наш креативный отдел точно знает, как привлечь аудиторию к продукту
- Антифрод система защищает наших клиентов от некачественного трафика
- Технологии автоматизации трафика генерируют максимальную прибыль от инвестиций
Что мы предлагаем?
Мы готовы начать сотрудничество с целыми командами и количественно увеличивать их объемы, предоставляя необходимые ресурсы для закупки трафика!
Откликаются наши ценности? - Свяжись с нами https://syndicate-g.com