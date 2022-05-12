Syndicate Group - ТОПовая арбитражная команда

Отправлено Сегодня, 09:26

Добро пожаловать на страницу Syndicate Group

Что такое Syndicate?



Syndicate это:

топовая команда медиабаинга

крупнейшее performance marketing агентство в Европе

десятки тысяч депозитов в месяц

55 баеров в команде



Более 5 лет на рынке мы закупаем трафик на 70 разных стран. Наша цель - привлечение качественных пользователей для наших клиентов и помощь другим медиабаинговым командам!



Наши преимущества:

- Наш креативный отдел точно знает, как привлечь аудиторию к продукту

- Антифрод система защищает наших клиентов от некачественного трафика

- Технологии автоматизации трафика генерируют максимальную прибыль от инвестиций



Что мы предлагаем?

Мы готовы начать сотрудничество с целыми командами и количественно увеличивать их объемы, предоставляя необходимые ресурсы для закупки трафика!



Откликаются наши ценности? - Свяжись с нами https://syndicate-g.com