Перейти к содержимому

Фотография

Как сейчас купить доллары в РФ?

Автор темы seocool, Вчера, 17:55

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 seocool

seocool

    Стажер

  • Киберсанты
  • PipPipPip
  • 97 сообщений
2
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 17:55

 
 
Как сейчас получить наличную валюту в РФ?
Интересуют реальные кейсы, нужно не очень много

 


  • 0

 

На правах рекламы

#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 26 876 сообщений
8 608
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 19:36

Как сейчас получить наличную валюту в РФ? Интересуют реальные кейсы, нужно не очень много

 

А в чем проблема-то? 

Подходите к любому банкомату и снимаете нужную сумму в нужной валюте со своего долларового или еврового счета!

 

Не понимаю только, зачем Вам эти бумажки (евро/доллары) нужны, когда есть - РУБЛЬ ?!.


  • 0

Обучение ИНВЕСТИРОВАНИЮ и ТРЕЙДИНГУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

Обратно в Флуд и флейм


Количество пользователей, читающих эту тему: 3

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


    Yandex (3)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Флуд и флейм
  4. Правила форума