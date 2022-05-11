Как сейчас купить доллары в РФ?

Отправлено Вчера, 19:36

Как сейчас получить наличную валюту в РФ? Интересуют реальные кейсы, нужно не очень много

А в чем проблема-то?

Подходите к любому банкомату и снимаете нужную сумму в нужной валюте со своего долларового или еврового счета!

Не понимаю только, зачем Вам эти бумажки (евро/доллары) нужны, когда есть - РУБЛЬ ?!.