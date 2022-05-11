Как сейчас купить доллары в РФ?

Как сейчас получить наличную валюту в РФ?
Интересуют реальные кейсы, нужно не очень много
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Отправлено Вчера, 17:55
Отправлено Вчера, 19:36
Как сейчас получить наличную валюту в РФ? Интересуют реальные кейсы, нужно не очень много
А в чем проблема-то?
Подходите к любому банкомату и снимаете нужную сумму в нужной валюте со своего долларового или еврового счета!
Не понимаю только, зачем Вам эти бумажки (евро/доллары) нужны, когда есть - РУБЛЬ ?!.
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