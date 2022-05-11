Форекс4ю поменял условия, теперь 7 уровней вместо 3-х

Этот топик отчасти рекламный, но есть что обсудить.
Почувствовали разницу? Вам добавили на 4-7 уровень клиентов?
В Форекс4ю не хватает разнообразия стимулирующих акций, бездепозитных бонусов, уже не так просто зацепить клиента - но до сих пор выгодно, как рекламируете?
На что сейчас льете форекс, крипто трафик?
---немного рекламы----
Наверно единсвенная партнерка по форексу которая с 2007 не опрокинула партнеров, не срезала комиссию и клиентов.
Программа Multilevel-7
Уникальная партнерская программа, которая позволяет получать вознаграждение за привлеченных клиентов до 7 уровней вниз.
Таким образом, Вы можете получать более 79% от комиссии и спреда привлеченных клиентов по всей реферальной сети.
Что рекламировать:
1. Сервис онлайн торговли
Выбор из шести торговых счетов для ваших клиентов. 5 класса CFD активов с более чем 150 доступными инструментами для торговли. Зарабатывайте часть от комиссии и спреда.
2. Сервис автокопирования сделок
Выбор более чем из 1000 Лидеров сервиса. Привлекая клиентов на Share4you вы получаете дополнительную комиссию за каждый скопированный лот к Вашему стандартному партнерскому вознаграждению.
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