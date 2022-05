ARC Neon Abyss (2022)

Отправлено Вчера, 20:14

Эклектичный альбом «ARC Neon Abyss» -это настоящая смесь акустической синтетики, охватывающая широкий спектр разнообразных звуков, затрагивающая всю палитру оттенков между техно и синт прогрессивом, не переходя явно в эти жанры. Звучит очень свежо и экспериментально.Music CollectionVarious ArtistARC Neon AbyssWorldARCElectronic, Synthwave, New Wave Electronic2022100MP3 | 320 kbps07:42:231060 mb (+3%)001. Brothertiger - Wallow002. Becker & Mukai - Dark Fields Of The Republic003. Gustavo Lobo - Water Hovvlers004. Microsha 89 - 2021005. Arun Mey - Reptile Part Ii006. Muzi - The Calling007. Oliver Moir - The Last Time We Went To The Shore008. Sahar - Madi009. Illuminum - Broken Memories010. Dario Klein - Djemaa El Fna011. Mirrorvoid - Black Hole Eye Shadow012. Kaylah - Badlands013. T/Error - Ultraviolet Storm Radiations014. Ninjacat - Edge015. A.J Roland - Shadow Maker016. Captain Mustache - Work That017. Cortex Power - Paradise018. Gidge - Seems To Be Getting Closer019. Catsinka - Up Side Down020. D B Green - Ever More021. Terminal - Godfire022. Cogollo - Penkay023. Dj T. - Dinya024. Marco Monteverde - Running Fast025. Dynoman - Non Linear Patterns026. Aurolab - Siberian Trip027. Eccodroid - Dematerialize028. Kalax - Stronger029. Lowell Brams - Ataraxia030. Eduardo De La Calle - The Socorro Ufo Case031. Alphawave - Infrared Vision032. Telegimnastika - Amanasi033. Jepe - Endless Summer034. Lawrence Le Doux - Alta035. Spacious Sweep - Voice In My Head036. Bloume - A New Dawn For A New Day037. Max Joni, Sokool - Strohwitwer038. Mota - Blade Runner039. Caramel Smooth Heaven - Eyes040. Distant Future - Public Statement041. Nebula Black - Drifting042. Mytron - Tapestry043. Büromaschinen - Gelatin044. Nova Cheq - Relapse045. Vnssa & Lenny Kiser - Cue The Rhythm046. All Is Well - Numb3Rs047. Anton Allure - Ibex048. Luxus Varta - Never Land049. Maxnickel - Night'er050. Tom Peters - Spieglein051. Neoneez - Rider Of The Sunset052. Pragma - Foundation053. Shock Therapy - I Hate People054. Velmondo - Wavefold055. Aurolab - Flying High056. Broken Field Runner - Cnstnt Crvng057. Pantherhaus - Supercade058. Ps Stamps Back - Darkness At Noon059. Grauzone - Wütendes Glas060. Radau - Beast061. S-Type - Mezzanine062. The Vapors - I Don't Remember063. Monday In Neptune - Silver Lines064. Mota - 80's Child065. Isidor - Gates Of Chaos066. Lost Highway - Harlot067. Misanthropix - The Judge Is Here068. Born In 82 - Night Never Ends069. Filthy Gears - The Essence070. Red Marker - All Must Fall071. Con Dolsezza - Glass072. Rubin Steiner - This Tempo Kills Fascism073. Telegimnastika & Gerzi - Copy074. Khrigar - Ellie075. Mcrocklin & Hutch - Spectrum076. Mali - Night Drift077. Analogue-X - Dark Moment078. Metropolis - Electric Rain079. Collapse Project - Rewind080. Omega Danzer - Towards The Horizon081. Cassetter - Unknown Places082. Arctraz - Fly Away083. Lyde - The Deviant084. Ntizzgonat - Under The Cloud085. Oneboost - Vortex086. Cassetter - Purple Dusk087. Scandroid - Shout088. Adakadak - Future Now089. Mλiɔo - Rad Racers090. 20 Years - The Sky Above Us091. Be Smooth - Ping Pong092. Maniac Lover - Blade On A Vein093. Cxntrast - Midnight094. N I M B V S - Static Souls095. Nox - Indigo096. Be Smooth - Rusty Bucket Takeoff097. Hyukari - Rewind098. Danger Mode - Hardwire099. Drajie - You4100. Distayne - Connecting