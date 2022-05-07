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✔️ Удаление статей | Видео YouTube | Создадим репутацию | Дискредитаци

Автор темы LUXERY PERSON, Сегодня, 13:26

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#1 LUXERY PERSON

LUXERY PERSON

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Обычный

Отправлено Сегодня, 13:26

| УДАЛЕНИЕ НЕГАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ | блокировка
Удалим информацию из любых источников

• СМИ (ТВ, радио, газеты, журналы и т.д.);
• Удаление негативной информации из поисковых систем;
• Удаление негативной информаци с сайтов отзовиков;
• Удаление негативной информации из СМИ сайтов;
• Популярные социальные сети;
• Всевозможные сайты, в том числе и специализированные «отзовики»;
• Блокировка ютуб каналов, видео роликов
• Компроматные издания;
• Интим анкеты;
• Блокируем Instagram;
• YouTube;
• Удаляем все;

 

| СОЗДАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ РЕПУТАЦИИ | физические и юридические лица
Услуга направлена на создание положительного образа

В пакет входит:
• Положительная огласка по всевозможным источникам и каналам;
• Написание положительных отзывов;
• Написание положительных статей;
• Публикация положительных статей на «весомых» новостных источниках;
• Проработка поисковых систем на положительную выдачу информации;
• Сможем снять видеоматериал для ютуба канала о компании / физическом лице в положительном формате;
• Публикация положительных материалов в телеграмм каналах;
• Максимальная PR динамика по развитию положительного имиджа компании или физического лица;



| СОЗДАНИЕ НЕГАТИВНОЙ РЕПУТАЦИИ | физические и юридические лица
Услуга направлена на полное разрушение положительного образа человека или продукта

В пакет входит:
• Разрушение репутации человека или компании;
• Дестабилизируем/разваливаем бизнес;
• Написание негативных отзывов;
• Написание негативных | компромат - статей;
• Публикакция негативных статей на «весомых» новостных источниках (возможности по всему миру);
• Проработка поисковых систем на негативную выдачу информации;
• Сможет снять видеоматериал для ютуб канала о компании / физическом лице в негативном формате;
• Публикация негативных материалов в телеграмм каналах;
• Дискредитация и очернение цели по вседоступным источникам;
• Deepfake (дипфейк) «подделка» лица, компромат;



| ЭКСКЛЮЗИВ |
Нестандартные услуги агентства Luxery Person

• Проведение спецопераций (в зависимости от ситуации)
• Профессиональная защита от черного PR
• Сбор компромата, информации
• Сбор досье о цели, предоставим всю информацию (физические, юридические лица)
• Неразрешенные ситуации жизненного характера, окажем любую помощь
• Нестандартная юридическая помощь
• Вас обманул муж, жена и т.п. Поможем
• Создаем проблемы Вашим конкурентам/недругам
• Остальной список по запросу в ЛС

СВЯЗЬ :

Telegram : https://t.me/luxeryperson
(https:// t. me/luxeryperson убрать пробелы)

Wickr : luxeryperson

Protonmail : luxeryperson@protonmail.com
(luxeryperson @ protonmail . com убрать пробелы)

Jabber : luxeryperson@jabber.de
(luxeryperson @ jabber . de убрать пробелы)

Сайт : luxeryperson.info
(luxeryperson . info убрать пробелы)

все сделки подтверждайте в личное сообщение
имеем депозиты и отзывы на тематических площадках

Правила сервиса : {Обязательно к прочтению}

• Мы не работаем против государства, и государственных служащих
• Не нарушаем законы Российской Федерации. С подобными предложениями отправляем сразу "клиента" в черный список.
• Не принимаем заказы направленные против властей, и политических лиц
• Не несем ответственность за не подтвержденные сделки в личное сообщение

 

 


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