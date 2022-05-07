✔️ Удаление статей | Видео YouTube | Создадим репутацию | Дискредитаци

Отправлено Сегодня, 13:26

| УДАЛЕНИЕ НЕГАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ | блокировка

Удалим информацию из любых источников

• СМИ (ТВ, радио, газеты, журналы и т.д.);

• Удаление негативной информации из поисковых систем;

• Удаление негативной информаци с сайтов отзовиков;

• Удаление негативной информации из СМИ сайтов;

• Популярные социальные сети;

• Всевозможные сайты, в том числе и специализированные «отзовики»;

• Блокировка ютуб каналов, видео роликов

• Компроматные издания;

• Интим анкеты;

• Блокируем Instagram;

• YouTube;

• Удаляем все;





| СОЗДАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ РЕПУТАЦИИ | физические и юридические лица

Услуга направлена на создание положительного образа

В пакет входит:

• Положительная огласка по всевозможным источникам и каналам;

• Написание положительных отзывов;

• Написание положительных статей;

• Публикация положительных статей на «весомых» новостных источниках;

• Проработка поисковых систем на положительную выдачу информации;

• Сможем снять видеоматериал для ютуба канала о компании / физическом лице в положительном формате;

• Публикация положительных материалов в телеграмм каналах;

• Максимальная PR динамика по развитию положительного имиджа компании или физического лица;

| СОЗДАНИЕ НЕГАТИВНОЙ РЕПУТАЦИИ | физические и юридические лица

Услуга направлена на полное разрушение положительного образа человека или продукта

В пакет входит:

• Разрушение репутации человека или компании;

• Дестабилизируем/разваливаем бизнес;

• Написание негативных отзывов;

• Написание негативных | компромат - статей;

• Публикакция негативных статей на «весомых» новостных источниках (возможности по всему миру);

• Проработка поисковых систем на негативную выдачу информации;

• Сможет снять видеоматериал для ютуб канала о компании / физическом лице в негативном формате;

• Публикация негативных материалов в телеграмм каналах;

• Дискредитация и очернение цели по вседоступным источникам;

• Deepfake (дипфейк) «подделка» лица, компромат;

| ЭКСКЛЮЗИВ |

Нестандартные услуги агентства Luxery Person

• Проведение спецопераций (в зависимости от ситуации)

• Профессиональная защита от черного PR

• Сбор компромата, информации

• Сбор досье о цели, предоставим всю информацию (физические, юридические лица)

• Неразрешенные ситуации жизненного характера, окажем любую помощь

• Нестандартная юридическая помощь

• Вас обманул муж, жена и т.п. Поможем

• Создаем проблемы Вашим конкурентам/недругам

• Остальной список по запросу в ЛС



СВЯЗЬ :



Telegram : https://t.me/luxeryperson

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Wickr : luxeryperson



Protonmail : luxeryperson@protonmail.com

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Jabber : luxeryperson@jabber.de

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Сайт : luxeryperson.info

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