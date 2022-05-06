Перейти к содержимому

Фотография

Продвижение в ТЕЛЕГРАММ (БОТ) Подписчики от 30р за 1000

Автор темы Romanych19, Вчера, 15:35

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 Romanych19

Romanych19

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 15:35

Всем Привет)

Мы предлагаем качественный и недорогой способ продвижения Вашего канала.

Мы запустили уже второго нашего бота. Оба бота имеют общий баланс, пополнив один из наших ботов, вы сможете пользоваться обоими.

@memberdxbot - в этом можно заказать качественных, русских подписчиков от 100р за 1000ед. Аккаунты с авками и никнеймами, есть со статусами, - отписки минимальные, даже спустя пару месяцев. Поднимают канал в поиске!
Так же есть услуги по просмотрам, голосам и реакциям!

@membersdxbot – в этом же боте, стоит другая база. Здесь можно заказать подписчиков от 30р за 1000ед, для тех кому важнее количество а не качество.
Так же вы сможете заказать услуги по просмотрам, комментарии и реакции

Автоматическое пополнение личного кабинета через QIWI
По всем вопросам https://t.me/manager_cheat

БОТ 1 https://t.me/memberdxbot
БОТ2 https://t.me/membersdxbot

 


  • 0
На правах рекламы

#2 Romanych19

Romanych19

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 20:02

Добавили -  репосты с российских аккаунтов. Отображаются в сервисах: Сhannel analytics, Telemetr и Tgstat(можно в приватные каналы)


  • 0
Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума