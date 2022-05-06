Продвижение в ТЕЛЕГРАММ (БОТ) Подписчики от 30р за 1000

Отправлено Вчера, 15:35

Всем Привет)



Мы предлагаем качественный и недорогой способ продвижения Вашего канала.



Мы запустили уже второго нашего бота. Оба бота имеют общий баланс, пополнив один из наших ботов, вы сможете пользоваться обоими.



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Так же есть услуги по просмотрам, голосам и реакциям!



@membersdxbot – в этом же боте, стоит другая база. Здесь можно заказать подписчиков от 30р за 1000ед, для тех кому важнее количество а не качество.

Так же вы сможете заказать услуги по просмотрам, комментарии и реакции



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