The Virtual Vision (2022)

The Virtual Vision - это авангард в мире электронной синтетики. В арсенале сборника представляется коллекция мягкой антиутопической электроники, в значительной степени управляемой брейкбитом, приправленного пылью иллюзий и осколками провальных идей.Music CompilationVAThe Virtual VisionWorldMusic CloudElectronic, Synthwave2022120MP3 | 320 kbps11:11:211560 mb (+3%)001. Magnetron - Cold Hearted Vision002. Anton Mazo - Throwback Party Radio003. Da Flip Zone - Growing Pains004. Jacob Stoy - Elefantenrennen005. Kate Diamond - Toy's Dance006. Germind - Rocks007. Dj Vale 65 - Stroboscopic008. Penelope's Fiancй - Lethe009. Awe Kid - Eve010. Moullinex - Kelvin Wake Pattern011. Your Cough - Ayama012. Trees Speak - Communication013. Moby - Forever014. Bert On Beats - Iron Copy015. Marcibagoly - Sunglare Coast016. Anden - Rewind017. Alec Troniq - Your Survival Guide018. Black Cadmium - Chemistry019. Moscoman - What Do We Care020. 4Handz - Mind Eraser021. Monday In Neptune - It Ain't Enough022. Dj Nex - Nex' Theme023. Dipzy - Running024. Mart Avi - Firefly025. Moby - My Only Love026. Dmx Krew - Torpedo Tube027. Pirmin Kenk - Valley Of Sounds028. Michel Jarre - The Time Machine029. Benjamin Fröhlich - Kirmes030. Cuerina Raw Dry - Baile Irracional031. Nitelight - Empty Words032. Rival Consoles - Still Here033. Detroit's Filthiest - Programmed To Kill034. Raul Matis - Rails Of Time035. Handshaking - Distant Grounds036. Helgos Milae - Slow Flight037. Acrobotik - Nisku Habisku038. Catnapp - Vamp039. For Those I Love - Leave Me Not Love040. Oona Dahl - Lucid041. Ferr - Opia042. Alien Fm - Monochromatic Images043. All Is Well - Late Night Romantics044. Roughage - Upper Worlds045. Neuro-D - Revolution046. Marius Drescher - Faith047. Dmx Krew - Plashingers048. Artefakt - Cambium049. Das Butterschnitzel - Connectivity050. Audiojack - Psychoactive051. Booka Shade - Forest Of Etta052. Far Out Radio Systems - On Boolean Plains053. Eversines - Waveformer054. Jin Cromanyon - The Crazy Power Plant055. Marvin & Guy - Universal Love056. Aske - Suspended Space057. Ayala - Hindi Dub058. Gen-Y - Spanking059. Nathan Hall - Commanding Floating060. Penner - Mothercity061. Niv Ast - Obra Din062. Kjk9 - Give Me063. Mia Twin - Come Back064. Dip Shim - Bergsgatan Acid Jam065. Andile Mbili - Afraid066. Just Visiting - Quantum Component067. Tim Reaper, Devnull - Give It 2 Me068. Marc Spieler - Somnium069. Alt Control - Senegal070. 2 Way Gap - Groove Vet071. Butane & Riko Forinson - All In My Head072. Alexander Reyes - Shok073. Jordan Gill - Bad Habits074. Cogollo - Rrfosco075. Petit Astronaute - Polar076. Dubblem - Crashing077. Bebhionn - Antiproton078. Cosmosolar - Ule Meu079. Moby - Too Much Change080. Darlyn Vlys - Hypercube081. Axiki - Moderate Whisper082. Oclum - Exo083. Marco Shuttle - Homemade House084. Boblebad - Amore085. Goto80 - Softibit086. Paul Anthonee - Cukan087. Moritz Hofbauer - Thundersnow088. Martнn Mosquera - Tv Show089. Dizharmonia - Mazi090. Fabian Vieregge - Rovinsuro091. Mila Journйe - Jump092. Paradoks - Stay093. Yosan Gonzalez - Pure Tone094. Mrodriguez - Tibet095. Bosquemar - Animales096. Chris Klein - Funkenschlag097. Yann Rives - Perefect Rytmic098. Frohburg - Serena099. Monkyman - Masque Zaouli100. Rico Casazza - Slow January101. Veytik - Saudade Stomp102. Alex Guarddon - Sweet Seeds103. Odra - Harmonics104. Yerai Duque - Groover105. Darkmode - Jason X106. Jerry Kay - Automat107. Yuri Folt - Open Your Mind108. I.R.A.L.I - Magians109. Robin Schellenberg - Parametra110. Wilde See - Orlopdeck111. Sam Goku - Far Far Fantastic112. Augenstein - Slowgan113. Sahar - Quantum114. Null - Verlorenes Signal115. Dance Spirit - Apocalypse Dreaming116. Axel Zambrano - History117. Patrick Cowley - Sea Of China118. Mike Rish - Frogz119. Audioglider - Kimonova120. Nathan Fake - Kanyon