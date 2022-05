Overdose: Punk Rock Top 100 Songs (2022)

Отправлено Сегодня, 08:15

Панк-рок это тотальный бэкап к каноничному рок-н-роллу 60-х с добавлением гаражной музыки, поэзии и лирики беднеющей молодежи 70-х. Все предыдущие музыкальные достижения обнулились. Никаких больше длинноволосых хиппи, тупости хард-рока, заумности прог-рока и мягкости соула. Панк-рок - это музыка взвинченная, агрессивная и театрализованная.Music CollectionVarious ArtistOverdose: Punk Rock Top 100 SongsWorldRebelPunk Rock2022100MP3 | 320 kbps05:03:06728 mb (+3%)001. After The Fall - Resignation002. Revenge - To Be Frank003. Thetan - Null And Void004. Fore - Song For A Friend005. On A Hiding To Nothing - Enough Rope006. The Venomous Pinks - I Really Don't Care007. Block Parent - Landry's Video Kingdom008. Sketchy Trench - Mother Tongue009. Toxcow - Modern Lives010. The Lillingtons - Hopes And Dreams011. Swan Prince - A Letter To Myself012. Cold Meat - Zz Top Hat013. Fresh - Girl Clout014. Blowers - Time To Leave Her015. Signals Midwest - Wizard Of Loneliness016. Kolossus Däächt - Courage017. Shatten - Taumeln018. Brutal Besoffen - Trink 'n Drink!019. Ditches - Don't Care020. Skunkdog - Moonshine Baby021. Lost At Sea - Movements022. Stanis - Anxiety023. Liberty & Justice - Mad World024. North Alone - Napwagon025. Krang - Vacant026. The Mr. T Experience - I Don't Need You Now027. The Ammonoids - All You Need Is Lost028. Myband - The Edge029. Spoilers - Lost Your Way030. Mikey Erg - Spin The Black Circle031. The Problemaddictsfl - Uncertain Times032. The Thirtysevens - Sequels033. A Loss For Words - Tears Of A Clown034. Elm Tree Circle - Settle In035. Ninjas With Syringes - Epoch036. The Burnt Tapes - Yuzi037. Longlife 16 - Quiet038. A Loss For Words - I Just Called039. Snfu - My Long Lost Lobe040. New Age Affair - Don't Believe It's You041. The Brass - Post Election Day042. Lice - Arbiter043. Taking Meds - Somebody's Gotta Hold Me044. Hot Water Music - We'll Say Anything We Want045. Eternal Boy - Listen For The Clues046. Arm The Poor - It's Not A Tumor047. Kill Lincoln - Who Am I This Time?048. 3Dbs Down - Institution049. Grillijono K.O. - Marinaadien Hautaan050. Straight Line Arrival - Playing With Knives051. Mujeres - Autйntico Colapso052. Relief Pitcher - Spinning053. Useless Id - Symptoms054. Oh The Humanity! - Perspective055. Scott Sellers - Lead The Way056. Lastkaj 14 - Fluktarna057. Knockout Kid - No Son Of Yours058. The Streetwalkin' Cheetahs - Scorpio Rising059. Down By Law - Darkest Sun060. Down By Law - Go Back Home061. Scott Sellers - Dreamer062. Grandpa Loves Rhinos - Living In A Cave063. Double Negative - Letting The Atoms Breathe064. Toska Fall - Out Of Luck065. Tsunami Bomb - The Spine That Binds066. Riskee & The Ridicule - D.I.Y.067. You Nervous? - Eleven068. Scott Sellers - Justified069. The Kreutzer Sonata - Stout Weather070. 999 - Crazy Tuesday World071. Authority Zero - Ollie Ollie Oxen Free072. Yari & Miika - Soita Polaroid073. Fraulein Tonspur - Stur Geradeaus074. Zebrahead - Do Your Worst075. Words Like Wildfire - I Won't Forgive You076. Big Dumb Dick - Don't Care077. Sam Russo - The Basement078. Laki - Idiootit079. Chaser - Break The Chain080. Bracket - Shoe Gazer081. Ate Bit - Awkward082. Wolf Culture - Nervous083. Adventure - Tuck Everlasting084. Vilano - Save My Life085. No Note - Suck My Kiss086. Winning Streak - We Live Here087. Daysworth Fighting - The Tide088. Wired For Havoc - Confide089. Shades Apart - Teach Me How To Live090. Eaten By Snakes - Calming Pink091. Heathcliff - Beyond Water Wars092. Junior - Where And When093. Codename Colin - Escape From Everything094. Fifteen Rockets - Small Talk095. Scarlet And The Spooky Spiders - Lazy Lizzy096. Jello Biafra - Let's Go Stare097. Nowherebound - Love To All098. Warish - Destroyer099. State Of Millenia - Onsra100. Savage Dink - I Think Coolsville Sucks