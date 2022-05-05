✅Партнерские программы форекс, акции, крипта... Как работать.

Отправлено Сегодня, 07:37

Помимо прямого заработка на рынке Форекс любой желающий может стать партнёром брокерской компании и получать дополнительное вознаграждение за привлечение в неё клиентов. Чем больше активных (торгующих) клиентов привлекает партнёр, тем больше размер его вознаграждения – из этого получается своеобразный вид пассивного дохода.

Как правило, чтобы стать партнёром брокера, нужно зарегистрироваться на его сайте, после чего получить ссылку с уникальным кодом и передавать её другим трейдерам, у которых ещё нет счёта в компании.

Чтобы стать успешным партнёром в https://fxpayment.ru , как в любом деле, нужно потратить время и приобрести опыт. Продвигать брокерские услуги можно разными способами: современные технологии позволяют быстро создать собственный веб-сайт или канал на YouTube, куда можно выкладывать свои мысли о рынке и небольшие прогнозы. Но на создание качественного контента для посетителей требуется время, а для рекламы – вложение собственных средств.

В этой статье рассмотрим, как партнёры брокеров могут привлекать клиентов и как они могут добиться в этом успеха.

Какие существуют каналы привлечения клиентов

К сожалению, нет строгой схемы, следуя которой вы станете одним из лучших партнёров брокера с высоким доходом. Нужно пробовать разные варианты привлечения активных клиентов и улучшать те направления, от которых есть максимальная отдача.

Существует несколько основных каналов, с помощью которых партнёр может начать привлекать клиентов. К ним относятся:

Социальные сети

Канал на YouTube

Собственный веб-сайт

Теперь давайте рассмотрим каждый из них более подробно.

✅ Страница в социальных сетях

Это один самых простых способов начать работать в качестве партнёра и найти свою аудиторию. Создав страницу в популярной в вашем регионе социальной сети, можно посвятить её новостям из мира финансов, публиковать торговые идеи или другой полезный для трейдеров контент. Например, публикация сигналов с примерами отработки может позволить приобрести популярность не только среди новичков, но также и более опытных трейдеров.

Требуется постоянно обновлять страницу и контент, а также продвигать их с помощью рекламы. Как только вы соберёте приличное количество посетителей и читателей, от них наверняка посыпятся вопросы о том, где же торгует сам автор и какую компанию он рекомендует своим подписчикам. Здесь и пригодится партнёрская ссылка, которую вы получили после регистрации у брокера .

Сильным преимуществом такого варианта продвижения выступает отсутствие каких-либо оплат за разработку и поддержание страницы (если, конечно, вы готовы всё оформление сделать самостоятельно). Расходы, с которыми сталкивается партнёр брокера со своей страницей в соцсетях – это время на размещение сигналов, новостей и других публикаций, а также средства на рекламу.

Есть и некоторые минусы, связанные с ограничением охвата – привлечь получится только пользователей конкретной социальной сети, так как в поисковых системах ваши посты отображаться не будут. Также существуют определённые ограничения самих социальных сетей на рекламу финансовых услуг.

✅ Канал на YouTube

Популярное направление, ведь многие не только смотрят видео-контент, но и просто слушают его. Трудозатраты для создания такого канала также минимальны: это полностью бесплатно, а для записи видеопрогнозов достаточно компьютера. Можно записывать и делиться знаниями по техническому анализу и фундаментальному анализу, создавать свои видео-курсы для новичков, а также освещать острые темы о финансовых рынках. Размещать информацию о компании можно под каждым видео со своей уникальной партнёрской ссылкой и призывать слушателей регистрироваться у брокера, где торгует сам автор.

Преимущество данного канала заключается в том, что можно быстро найти свою аудиторию с помощью простых видео, а также избежать расходов на содержание и поддержку видеохостинга, ведь этим занимается сама площадка.

Для многих высказывать свои мысли и размышлять на тему движения курсов валют вслух гораздо проще, нежели писать большие тексты, поэтому скорость создания контента в этом случае будет выше. Плюсом также выступает и охват аудитории – видео из YouTube могут попадать в поисковые системы вроде Google, откуда также могут прийти заинтересованные зрители.

✅ Собственный веб-сайт

Создание партнёрского сайта включает в себя покупку доменного имени, выбор хостинга - промокоды на https://regimena.ru , дальнейшую разработку веб-сайта, оптимизацию контента под поисковые запросы и регулярное обновление сайта с активным ежедневным наполнением. Получается самый трудозатратный вариант для партнёра, который требует как времени, так и инвестиций для оплаты услуг по созданию и поддержке площадки.

Преимущество этого варианта заключается в том, что размещать можно любую информацию и получать больший охват аудитории, а запуск рекламных кампаний позволит дополнительно привлечь заинтересованных посетителей, сэкономить на рекламе можно с помощью промокодов https://ad-vouchers.ru Публиковать статьи можно на тему индикаторов, стратегий, советников, психологии трейдинга, а также делать описания торговых терминалов для новичков.

Если ваш сайт станет высокопосещаемым, то брокер может предоставить вам и уникальные партнёрские условия.

✅ Заключение

Партнёр форекс-брокера занимается продвижением продуктов брокерских компаний, информирует трейдеров и стимулирует их зарегистрироваться и приступить к торговле с компанией. В обмен за такую работу компания выплачивает партнёру комиссию за привлечённых активных клиентов. Стать партнёром брокера просто – достаточно зарегистрироваться и получить ссылку для привлечения новых трейдеров.

Чтобы стать успешным партнёром, нужно как минимум выбрать подходящую для вас площадку и развивать её, привлекая интерес аудитории. Если вы сами торгуете, то понять, что будет полезно другим трейдерам, для вас будет несложно.

Основными каналами привлечения клиентов являются социальные сети, YouTube и собственный веб-сайт. У каждого из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки, но самым дорогим и сложным выступает последний. С другой стороны, охват аудитории здесь будет максимальным, а публиковать вы можете любой создаваемый контент.

К сожалению, готового рецепта успеха тут нет. Будьте уникальны, изучайте маркетинговые тактики, находитесь на связи со своей аудиторией и следите за конкурентами – вот основные советы, которые можно дать начинающему партнёру форекс-брокера.

✅ Материал подготовлен компанией Робофорекс - https://fxpayment.ru

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