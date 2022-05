Lyrical Rhythm And Blues (2022)

Отправлено Вчера, 17:08

Так уж получилось, что R&B - стиль довольно гламурный. Исполнители, по крайней мере в клипах, на обложках альбомов и на фотографиях для журналов должны выглядеть ухоженными и одеваться по возможности дорого. Если, скажем, в хип-хопе еще могут играть на контрастах, рэпер либо запущенный и кое-как одетый обитатель гетто, либо крутой парень на «бентли» с килограммовыми золотыми цепями на шее, то в R&B всё должно быть исключительно стильно и красиво.Music CompilationVarious MusiciansLyrical Rhythm And BluesWorldVA-Album Rec.RnB, Soul2022130MP3 | 320 kbps08:06:311120 mb (+3%)001. Scary Pockets - 1Am Funk Dance Party002. Marj - 100 Regrets003. Tinashe - I Can See The Future004. Davido - La La005. Jagged Edge - I Wanna006. Jhnovr - Body007. Zo! & Tall Black Guy - Blackout008. Devita - Eat Your Heart Out009. Kilo Kish - American Gurl010. Bryson Tiller - Next To You011. H.E.R. - Find A Way012. Lablue Et Astronne - Sous La Pluie013. Corneille - Bon Voyage014. Jordan Rakei - Bruises015. Jordan Rakei - Defection016. Reel People - Butterflies017. Hitimpulse - Caribou Lou018. Kiri T - Fairytale019. Arlo Parks - Bags020. Liv.E - Watchu Need Reminded021. Tweet - Two Of Us022. The Crane - Ramen Boy023. Mark Morrison - Crazy024. Jordan Rakei - Family025. Kim Cage Riley - Because Of You026. Hippy Creed - Last Night027. Brandon Markell Holmes - Fill My Cup028. Jacob Banks - Found029. Say She She - Forget Me Not030. Sean Levert - Put Your Body Where Your Mouth Is031. Dua Lipa - We're Good032. Ajr - Way Less Sad033. Bruno Mars - Leave The Door Open034. Masked Wolf - Astronaut In The Ocean035. Glass Animals - Heat Waves036. Cardi B - Up037. Justin Bieber - Peaches038. Saweetie Ft. Doja Cat - Best Friend039. Maroon 5 Ft. Megan Thee Stallion - Beautiful Mistakes040. Fat Joe & Dj Khaled - Sunshine041. Ava Max - My Head & My Heart042. Anderson Paak & Silk Sonic - Leave The Door Open043. L.Dre - Do Better044. En Vogue - Free Your Mind045. Davide Shorty - Non Respiro046. Oweleo Lysette - Gimme My Keys Gogo!047. Jazmine Sullivan - Pick Up Your Feelings048. The Weeknd - High For This049. Steve Lukather - Run To Me050. Niia & Solo Woods - We Were Never Friends051. Ailee - Murder On The Dance Floor052. Harmonika Franze - Waldromantik053. Ne-Yo - Sign Me Up054. Umi - Bet Reimagined055. Kaina - Anybody Can Be In Love056. Jam & Lewis - The Next Best Day057. Ariana Grande - The Light Is Coming058. Dadju - King059. Seba Kaapstad - The Kingdom060. Wejdene - La Meilleure061. Axel Tony & Colonel Reyel - La Seule062. Alexe - Laisser Tomber063. Raheem Devaughn & Apollo Brown - One Time064. Jaguar Skills & Omar - Loving Someone065. Greentea Peng - Free My People066. Dpr Ian - No Silhouette067. Enchantйe Julia - Moussa068. Benny Sings - Lost Again069. Joanna - Navigateure070. Gallant - Julie071. Beatchild - Ain't Nothing Like Hiphop072. Chanel - Nous Deux073. Marj - Oceanside074. Robin Thicke - Gorgeous075. Kang Seung Yoon - Skip076. The Growth Eternal - Sustainer077. Ozi - Lufu078. Laura Mvula - Church Girl079. André Cruz - Que Sera Sera080. Lizzo - Crybaby081. Pink Sweat$ - I Feel Good082. Ikah - Liquid Joy083. Jaheim - Just In Case084. Mista - Lady085. Damita - Won't Be Afraid086. Noora - Satellite087. Gerald Levert - Made To Love Ya088. Changing Faces - That Other Woman089. Al B. Sure! - Killing Me Softly090. Amyth - Tender Love091. Keisha White - Baby, Come To Me092. Peabo Bryson - Still Water093. Lil' Mo - Doing Me Wrong094. Brian Mcknight - Comfortable095. Eric Benét - Let's Stay Together096. New Edition - Sexy Lady097. Karyn White - Superwoman098. Meshell Ndegeocello - Pocketbook099. Mario Winans - Never Really Was100. Ruff Endz - Congratulations101. Meiitod - Reste102. King Kooba - Skit One103. Mark Morrison - Return Of The Mack104. Delportau Feat. Baby Prince - Sak Pase105. Mmyykk - Cold Hustle106. Shelley Fka Dram - Something About Us107. The Brand New Heavies - Got To Give108. Alicia Keys - How Come You Don't Call Me109. Justine Skye - Do It Right110. Reginald Omas Mamode Iv - Stand Strong111. Moonchild, Lalah Hathaway - Tell Him112. Wes Felton - The Clout Machine113. Trevor Jackson - Your Everything114. Dj Drobitussin - Hold On115. Yaya Bey - We'll Skate Soon116. André Cruz - This Christmas117. Foushee - Time Machine118. Marj - Toute La Nuit119. Bren Joy - Lil Rich120. Crystal Murray - Like It Nasty121. Chloe X Halle - Busy Boy122. Kehlani - Up At Night123. Kehlani, Justin Bieber - Up At Night124. Yeek - Back N Forth125. Jeebanoff - Love Me Again.126. Saitenmusik Hans Berger - Seegrab'n Boarischer127. Afgan - Easy128. Chris Brown - We129. Sly5Thave - Right Here130. Ocevne - Interdit