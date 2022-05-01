Закредитуем Ваших дропов на суммы от 2до5млн.р. Не дистанция. Все расх

Отправлено Сегодня, 09:16

Закредитуем Ваших дропов на суммы от 2до5млн.р. Не дистанция. Все расходы наши. От проверки и перелета/проживания в МСК до победного конца.

Нужно много денег? Войны, кризис, инфляция, коррупция, деградация? Выход есть, время брать кредит!

Ты - присылаешь мне фото паспорта, хорошего качества, тебя или твоего человека. Страницы 2-3, регистрация(она же прописка), 18-19(сведения о ранее выданных паспортах).

Я - проверяю твоего человека.

- Если он не подходит, то мы не расстраиваемся, и просто находим нового человека, потому что: "ну а кто не хочет денег в наше то непростое время".

- Если он подходит, то я покупаю ему билет на паспорт.

Ты - распечатываешь посадочный талон, везешь человека с паспортом и СНИЛС в аэропорт (или иные средства доставки нашего клиента).

Я - встречаю твоего человека в Москве, заселяю в хостел, и содержу его всю следующую неделю.

???

PROFIT!!!

https://t.me/CristopherMoltisanti

Для положительной ки и/или зарплатный проект возможны суммы от 5 до 10млн.р.

Чистая ки, или одна активная просрочка до 30 дней, и/или исторические просрочки до 90 дней, но погашенные. От 23 лет (мужчины 23-26, военный билет обязательно), не судимые, как минимум не по статьям 105, 228 и со 158 по 162 УК РФ включительно. Также влияет проверка СБ, учет ПНД, номинальный учредитель юрлиц итд.

Желательно, но не критично, отсутствие исполнительного производства у приставов. Критично, отсутствие 46 статьи ФССП.

Работа в Москве, заходим ногами в отделения. Все расходы наши, оплачиваем Вам или Вашему человеку перелет до МСК, проживание, еда и прочее по необходимости (сигареты, одежда, простой телефон итд.). От Вас только паспорт скинуть в телеграмм и доставить человека до аэропорта/вокзала, в случае если подойдет. Сопровождающий не запрещен, адекватный сопровождающий для проблемного человека даже приветствуются, но за свой счет, и не мешает работе!!

https://t.me/CristopherMoltisanti