Beatport Techno: Sound Pack #519 (2022)

Очередной релиз техно-электроники, который раскрывает все самое лучшее и самое загадочное в техно музыке. Это подборка треков, созданных с одной целью - провести слушателя в увлекательное путешествие по темным неизведанным глубинам техно музыки, которую мы любим за ее уравновешенность, ее дух и железное ядро!Musical SelectionVarious ArtistBeatport Techno: Sound Pack #519UKBeatportTechno, Minimal, Electronic2022120MP3 | 320 kbps1201770 mb (+3%)001. Alessandro Crimi - Wandering002. Panthera By B & J - Mal Eben Kurz Hard003. Viikatory - Crasher Babe004. Hfmn - Les Vacs De Billie005. Octo Aeterna - Organic Motion006. Roentgen Limiter - A Veces007. Sakin Bozkurt - Particle Accelerator008. Resonances - Black Hole009. Axa - Oblik010. Radios - Follow The Voice011. Scarra - Time To Kill012. Paulo Av - Psychological Attack013. Disandat Feat. Calemma - Cosmorama014. Drucal - 500015. Marcelo Antonio - Kalku016. Wolk - Parallel Universe017. Felipe Parraga - Arcturus018. Rotten - Suenos Del Olvido019. Vohkinne - Elements020. Vanoni - Al Mar021. Topmodelz - Your Love022. Masino - I Got U023. Traversable Message - Sumerian Gods024. Audio Units - Deimos Anomaly025. Procopis Gkouklias - Dracula Returns026. Fusion Point - Last Steps027. Marqez - 13028. New Waffen - Colani Meinhof029. Mike Nylons - Bear The Bear030. Nutty T - World Of God031. Torsten Kanzler - Fear032. The Baron Of Mishmash - Frogs On Acid033. Trust True - Shiva034. Pablo Caballero - The Ravager035. Crocetti - Distant Planet036. Domenico Crisci - This Is Hard037. Mark Rey - Zu Asche Zu Staub038. Queer On Acid - C Ex039. Soundtraxx - The Confinement040. Ignition Coil - Impact Noise041. Rabo And Traumata - One Beat042. Urban Groove - Mutante043. Sebi Deen - Pride044. Cemento - Locked To Fail045. Slam, Amelie Lens - Clarity046. Sopik - Together047. Elisey Lehman - Ultimatum048. Lotrax - Swing In The Park049. Photonz - Circumference050. Sylph - Chain Of Love051. Hemissi - Versatil052. R.N.T.S - Grb1053. Keku - Our Time054. Nekkon - Parallax055. Pruvan - Raw Dawg056. Sam Watson - Trails057. Shifted Minds - Wormhole058. The Electric - Cloudsurfer059. Zemog - Hiking In Chicaque060. Kuhkuza - Reforestation061. Parsec - Malfunction062. Sansibar - Fantasmas063. Lost Trax - Bring You Back064. Matthias Springer - Analog Echo Machine065. Nik Wel - When All Light Is Gone066. Shaded Explorer - There's No Hopelesness067. Antidote Mt - Dimensions068. Antoine Caesar - Insolent069. Sakin Bozkurt - Particle Accelerator070. Xviii - Skin Of Sin071. Jacobworld - Regulate072. Mindfunk - Joy Of Life073. Joch - Killing Monsters074. Dog On Acid - Involuntary Polygamy075. Marco Faraone - Mirror Games076. Marco Wachs - Cut077. Red Albert - Over The Sun078. Monokrome - Red Leaves, Black Sky079. Giriu Dvasios - Isgyventi080. Ande Trois - Bridge081. Gassman - M10082. Fred Asquith - God Really Messed Up083. Lowkore - Trip Room084. Geerson - Crazy With The All Squad085. Plasmic Shape - Porton Down086. U.R.Trax - You Are Your Own Distraction087. Karpin Zambrano - Copperkid088. Van Bonn - Adrift089. The Attorney General - Ignition090. Aske - Zero One091. Christoph Schindling - Silent Invasion092. Maru - Nephilim093. Sakin Bozkurt - Black Friday094. Bebhionn - Signal095. Cozmic Spore - Genetic Code096. Doctrina Natura - Lost Knowledge097. Marc O'tool - Sea Of Sin098. Fase Bipolar - Deeply Broken099. Flug - Sinergy100. Head Front Panel - Organic101. Jheal Bashta - Still102. Leiras - Palomar103. Locked Club - After Cake104. Roi - Regacho105. Matthias Springer - Timeconverter106. Maxi Vega - Gorgo107. Crown - Inherent Seduction108. Drucal - Alma En Pena109. Esteban Miranda - Tormenta Y Fuego110. Mhs - Understand111. Obsidian Project - Rave112. Outsider Perception Syndrome - Seeking The Alchemist113. Porter Ricks - Port Of Nuba114. Mamwadi - Monsoon115. Asc - Sarif116. Inskape - Midnight Gush117. Lorenzo Chi - Im Lorenzo Chi118. Neon Tears - Ecstasy119. Fax - Reconocer120. Dj Hildegard - My Release