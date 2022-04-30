Юридическая партнерская программа DestraLegal

Зарабатываете вместе с новой партнерской программой от DestraLegal
DestraLegal.ru — это онлайн-сервис для решения юридических задач.
Наш сервис помогает пользователям решать потребительские, трудовые и автомобильные споры онлайн. Пользователь отвечает на несколько вопросов, и юристы подготавливают все необходимые документы для решения задачи онлайн. После чего сервис помогает их отправить.
В апреле 2022 года мы запустили свою партнерскую программу на платформе Admon.
Кому подойдет партнерская программа DestraLegal
Арбитражникам, SEO-специалистам, интернет-маркетологам
Используйте рекламные материалы на своих страницах и платных каналах, постоянно увеличивая конверсию трафика.
Блогерам
Рассказывайте о нас в своем YouTube и телеграм-канале, Instagram, ВКонтакте и других площадках.
Предпринимателям
Интегрируйте продукт в свой бизнес и увеличивайте доход на пользователя.
Сколько можно зарабатывать вместе с нами
До конца года года мы отдаем до 100% с каждой покупки. Исключения: банкротство физических лиц фиксированная ставка 7000 рублей; налоговый вычет фиксированная ставка 1200 рублей.
По данным действующих партнеров:
Владельцы веб-сайтов
В среднем получают 72 000 рублей на 100 000 уникальных посетителей страницы с виджетом или партнерской меткой на сервис.
Интернет-маркетологи
В среднем получают 180 000 рублей на 10 000 уникальных посетителей сервиса.
Блогеры
В среднем получают 360 000 рублей на 10 000 уникальных посетителей сервиса.
Инструменты для работы
Виджет
Для каждого решения есть квиз, который позволяет узнать может ли пользователь вернуть деньги в его ситуации и сделать переход в наш сервис более нативным.
Рекламные баннеры
Мы регулярно тестируем и обновляем рекламные баннер. Вы можете использовать эти материалы для платной рекламы, социальный сетей или расположить на странице своего веб-сайта.
Трэкинговая ссылка
Ссылки и смартлинки с партнерскими параметрами.
Выплаты
На данный мы работаем только с юридическими лицами и делаем выплаты 1 раз в месяц.
Развитие партнерской программы
Каждый месяц мы стараемся выпускать обновлять наш сервис и партнерскую программу. Из ближайших обновлений мы планируем:
Увеличить частоту выплат до 2 раз в месяц.
Выпустить виджет чат-бота
Обновить рекламные баннеры во всех решениях
Расширить базу знаний с успешными кейсами
Если у вас есть юридический трафик, то начните зарабатывать вместе с DestraLegal
Мы с радостью ответим на ваши вопросы и примем в работу вашу обратную связь или предложения по улучшению партнерской сети.
Для более оперативной связи вы можете написать нам:
На почту a.kalugin@destralegal.ru
В личные сообщения telegram: @alens1