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Юридическая партнерская программа DestraLegal

Автор темы DestraLegal, Сегодня, 10:12

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#1 DestraLegal

DestraLegal

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Отправлено Сегодня, 10:12

Зарабатываете вместе с новой партнерской программой от DestraLegal

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 DestraLegal.ru — это онлайн-сервис для решения юридических задач.

Наш сервис помогает пользователям решать потребительские, трудовые и автомобильные споры онлайн. Пользователь отвечает на несколько вопросов, и юристы подготавливают все необходимые документы для решения задачи онлайн. После чего сервис помогает их отправить.

В апреле 2022 года мы запустили свою партнерскую программу на платформе Admon.

Кому подойдет партнерская программа DestraLegal

Арбитражникам, SEO-специалистам, интернет-маркетологам

Используйте рекламные материалы на своих страницах и платных каналах, постоянно увеличивая конверсию трафика.

Блогерам

Рассказывайте о нас в своем YouTube и телеграм-канале, Instagram, ВКонтакте и других площадках.

Предпринимателям

Интегрируйте продукт в свой бизнес и увеличивайте доход на пользователя.

Сколько можно зарабатывать вместе с нами

До конца года года мы отдаем до 100% с каждой покупки. Исключения: банкротство физических лиц фиксированная ставка 7000 рублей; налоговый вычет фиксированная ставка 1200 рублей.

По данным действующих партнеров:

Владельцы веб-сайтов

В среднем получают 72 000 рублей на 100 000 уникальных посетителей страницы с виджетом или партнерской меткой на сервис.

Интернет-маркетологи

В среднем получают 180 000 рублей на 10 000 уникальных посетителей сервиса.

Блогеры

В среднем получают 360 000 рублей на 10 000 уникальных посетителей сервиса.

Инструменты для работы

Виджет

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 Для каждого решения есть квиз, который позволяет узнать может ли пользователь вернуть деньги в его ситуации и сделать переход в наш сервис более нативным.

Рекламные баннеры

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 Мы регулярно тестируем и обновляем рекламные баннер. Вы можете использовать эти материалы для платной рекламы, социальный сетей или расположить на странице своего веб-сайта.

Трэкинговая ссылка

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Ссылки и смартлинки с партнерскими параметрами.

Выплаты

На данный мы работаем только с юридическими лицами и делаем выплаты 1 раз в месяц.

Развитие партнерской программы

Каждый месяц мы стараемся выпускать обновлять наш сервис и партнерскую программу. Из ближайших обновлений мы планируем:

Увеличить частоту выплат до 2 раз в месяц.

Выпустить виджет чат-бота

Обновить рекламные баннеры во всех решениях

Расширить базу знаний с успешными кейсами

Если у вас есть юридический трафик, то начните зарабатывать вместе с DestraLegal

Мы с радостью ответим на ваши вопросы и примем в работу вашу обратную связь или предложения по улучшению партнерской сети.

Для более оперативной связи вы можете написать нам:

На почту a.kalugin@destralegal.ru

В личные сообщения telegram: @alens1

 


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