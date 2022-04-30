Юридическая партнерская программа DestraLegal

Отправлено Сегодня, 10:12

Зарабатываете вместе с новой партнерской программой от DestraLegal







DestraLegal.ru — это онлайн-сервис для решения юридических задач.



Наш сервис помогает пользователям решать потребительские, трудовые и автомобильные споры онлайн. Пользователь отвечает на несколько вопросов, и юристы подготавливают все необходимые документы для решения задачи онлайн. После чего сервис помогает их отправить.



В апреле 2022 года мы запустили свою партнерскую программу на платформе Admon.



Кому подойдет партнерская программа DestraLegal



Арбитражникам, SEO-специалистам, интернет-маркетологам



Используйте рекламные материалы на своих страницах и платных каналах, постоянно увеличивая конверсию трафика.



Блогерам



Рассказывайте о нас в своем YouTube и телеграм-канале, Instagram, ВКонтакте и других площадках.



Предпринимателям



Интегрируйте продукт в свой бизнес и увеличивайте доход на пользователя.



Сколько можно зарабатывать вместе с нами



До конца года года мы отдаем до 100% с каждой покупки. Исключения: банкротство физических лиц фиксированная ставка 7000 рублей; налоговый вычет фиксированная ставка 1200 рублей.



По данным действующих партнеров:



Владельцы веб-сайтов



В среднем получают 72 000 рублей на 100 000 уникальных посетителей страницы с виджетом или партнерской меткой на сервис.



Интернет-маркетологи



В среднем получают 180 000 рублей на 10 000 уникальных посетителей сервиса.



Блогеры



В среднем получают 360 000 рублей на 10 000 уникальных посетителей сервиса.



Инструменты для работы



Виджет







Для каждого решения есть квиз, который позволяет узнать может ли пользователь вернуть деньги в его ситуации и сделать переход в наш сервис более нативным.



Рекламные баннеры







Мы регулярно тестируем и обновляем рекламные баннер. Вы можете использовать эти материалы для платной рекламы, социальный сетей или расположить на странице своего веб-сайта.



Трэкинговая ссылка







Ссылки и смартлинки с партнерскими параметрами.



Выплаты



На данный мы работаем только с юридическими лицами и делаем выплаты 1 раз в месяц.



Развитие партнерской программы



Каждый месяц мы стараемся выпускать обновлять наш сервис и партнерскую программу. Из ближайших обновлений мы планируем:



Увеличить частоту выплат до 2 раз в месяц.



Выпустить виджет чат-бота



Обновить рекламные баннеры во всех решениях



Расширить базу знаний с успешными кейсами



Если у вас есть юридический трафик, то начните зарабатывать вместе с DestraLegal



Мы с радостью ответим на ваши вопросы и примем в работу вашу обратную связь или предложения по улучшению партнерской сети.



Для более оперативной связи вы можете написать нам:



На почту a.kalugin@destralegal.ru



В личные сообщения telegram: @alens1