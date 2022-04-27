Новый матричный маркетинг на базе TON

Отправлено Вчера, 09:10

Друзья, совсем недавно запустился очень перспективный проект на базе монеты TON (официальная монета Телеграм) - RockeTON



RockeTON - это матричный маркетинг и многоуровневая партнерская программа (5 уровней), где можно зарабатывать хорошие деньги, пригласив всего лишь 1-2 активных реферала в проект. Если пригласить 10-20 активных рефералов, то ваша структура может разрастись до 10 000 человек в 5-и уровнях, и с каждого вы будете получать деньги (50% с личных рефералов и 10% со 2 по 5 линейный уровень)



Заработок идет с нескольких источников - Игровые столы (матрицы) и партнерская программа



Подписка стоит 5TON/месяц (по курсу около 10$), в подписку уже входят 4 курса по обучению заработку, ведению бизнеса и инструменты для его автоматизации (включая конструктор создания чат-ботов в телеграм), помимо курсов вы получаете возможность участвовать в партнерской программе и "игровых комнатах" (матрицах)

Каждый месяц будет появляться минимум 2 новых актуальных курса, поэтому ценность продукта постоянно растет.



Подробнее о проекте, игровых столах, партнерской программе и его создателях можно узнать из пдф презентации - https://static.rocke...n-marketing.pdf



Создатели проекта - Николай Жаричев и Евгений Пронягин, у них уже есть 2 проекта (pro100game и живая очередь), которые работают третий год и до сих пор всем выплачивают деньги.

Проект официально зарегистрирован как ООО и имеет ОГРН 1207800057904



В этот проект можно заходить на долгосрочную перспективу, не боясь, что он закроется через месяц или пол года.

В мае планируется перевод сайта на разные языки и выход на мировой рынок.

Успейте зайти сейчас, пока еще о проекте мало кто знает и партнеров найти не составит труда.



P.S. Мой заработок за первые 6 дней работы - 1211TON (200+к рублей по текущему курсу) при 29 приглашенных, из которых только 3-4 человека активно занимаются приглашениями и остальные люди не пригласили ни одного реферала.



Скрины выплат будут снизу.



Телеграм канал нашей команды - https://t.me/rocketon_team



Зарегистрироваться в проекте можно по ссылке - https://rocketon.uno/r/anton



Оплатить подписку (купить первый стол за 5 ТОН) - https://rocketon.mba/app/store/67

Оплатить другие столы - https://rocketon.mba...cketon/donation

Оплачивать только через tonkeeper!



быстро купить тоны можно тут: CryptoBOT



Связаться со мной в телеграм и обсудить интересующие вас вопросы - https://t.me/anttt_on



