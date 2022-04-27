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Новый матричный маркетинг на базе TON

Автор темы Rocketon Team, Вчера, 09:10

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#1 Rocketon Team

Rocketon Team

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Отправлено Вчера, 09:10

Друзья, совсем недавно запустился очень перспективный проект на базе монеты TON (официальная монета Телеграм) - RockeTON

RockeTON - это матричный маркетинг и многоуровневая партнерская программа (5 уровней), где можно зарабатывать хорошие деньги, пригласив всего лишь 1-2 активных реферала в проект. Если пригласить 10-20 активных рефералов, то ваша структура может разрастись до 10 000 человек в 5-и уровнях, и с каждого вы будете получать деньги (50% с личных рефералов и 10% со 2 по 5 линейный уровень)

Заработок идет с нескольких источников - Игровые столы (матрицы) и партнерская программа

Подписка стоит 5TON/месяц (по курсу около 10&#36;), в подписку уже входят 4 курса по обучению заработку, ведению бизнеса и инструменты для его автоматизации (включая конструктор создания чат-ботов в телеграм), помимо курсов вы получаете возможность участвовать в партнерской программе и "игровых комнатах" (матрицах)
Каждый месяц будет появляться минимум 2 новых актуальных курса, поэтому ценность продукта постоянно растет.

Подробнее о проекте, игровых столах, партнерской программе и его создателях можно узнать из пдф презентации - https://static.rocke...n-marketing.pdf

Создатели проекта - Николай Жаричев и Евгений Пронягин, у них уже есть 2 проекта (pro100game и живая очередь), которые работают третий год и до сих пор всем выплачивают деньги.
Проект официально зарегистрирован как ООО и имеет ОГРН 1207800057904

В этот проект можно заходить на долгосрочную перспективу, не боясь, что он закроется через месяц или пол года.
В мае планируется перевод сайта на разные языки и выход на мировой рынок.
Успейте зайти сейчас, пока еще о проекте мало кто знает и партнеров найти не составит труда.

P.S. Мой заработок за первые 6 дней работы - 1211TON (200+к рублей по текущему курсу) при 29 приглашенных, из которых только 3-4 человека активно занимаются приглашениями и остальные люди не пригласили ни одного реферала.

Скрины выплат будут снизу.

Телеграм канал нашей команды - https://t.me/rocketon_team

Зарегистрироваться в проекте можно по ссылке - https://rocketon.uno/r/anton

Оплатить подписку (купить первый стол за 5 ТОН) - https://rocketon.mba/app/store/67
Оплатить другие столы - https://rocketon.mba...cketon/donation
Оплачивать только через tonkeeper!

быстро купить тоны можно тут: CryptoBOT

Связаться со мной в телеграм и обсудить интересующие вас вопросы - https://t.me/anttt_on

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