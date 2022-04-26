1mailshop - дешевые маил аккаунты GMX, Mail.com, O2.pl, Bigmir, Mail.

Отправлено Вчера, 14:01

В нашем-магазине mailshop можно купить множество различных почтовых аккаунтов.

Самые распространенные аккаунты различного профиля представлены в магазине.

Среди наших аккаунтов есть почты: Hotmail, 02.pl, mail.com, яндекс, I.UA, WP.PL, GMAIL, mail.ru, ONET.PL, WEB.DE, BIGMIR.NET, GMX.COM, SEZNAM.CZ, рамблер, yahoo, PROTONMAIL, AOL, NGS, TUTANOTA, INBOX.LV, также почтовые аккаунты на заказ и непочтовые.

У нас в магазине имеются сотни доступных аккаунтов – для более эффективной работы роботизированных рассылок или для регистрации на других ресурсах.

Более подробную информацию о пополнении каталога новыми аккаунтами можно посмотреть на телеграм канале - mailshop_org

Для того, чтобы осуществить оплату биткоином, обратитесь в телеграмм - https://t.me/jamikadurtsche

За такую скромную цену – от 0,07 рублей за один аккаунт, выгода очевидна.

При этом наш сервис предлагает:

Действующие, работоспособные аккаунты по низким ценам

Акции и скидки

Работа на заказ

Обратная связь и регулярное пополнения каталога

Стоит отметить, что для оптовиков у нас всегда действуют отдельные расценки на весь спектр товаров.

Мы – готовы отвечать за качество и валидность продаваемых аккаунтов, которые идеально подойдут для ваших целей.

Наш магазин - https://1mail.shop/





Контакты:



https://t.me/mailshop_org

https://t.me/jamikadurtsche

jamikadurtsche35@yahoo.com

Skype: live:senalenen1976

https://vk.com/onemail