Premium Canva Pro. Бессрочная лицензия + Бонус

Отправлено 21 Апрель 2022 - 18:44

Приветствую, друзья!

Предлагаю Вашему вниманию доступ ко всем премиум функциям Canva с бессрочным PRO статусом (Это не образовательная PRO версия, которая у многих слетает и не тестовая на 30 дней, а именно постоянная Canva Pro!!!) Без ежемесячных платежей! Выгода очевидна!

Оплачиваете один раз, пользуетесь постоянно!

Canva Pro позволяет работать как индивидуально, так и в команде. Это возможность легко создавать профессиональные дизайны с помощью таких премиум-функций, как Фирменный стиль, Удаление фона и многих других. Это доступ к миллионной коллекции премиальных элементов дизайна.

Для заказа нужно:

E-mail (электронная почта), на которую отправлю приглашение для регистрации акка с PRO статусом (или, уже зарегистрирована в Canva, на которую придет приглашение для активации Pro).

Бонусом получите видео, как перенести все свои работы и исходники в премиум-аккаунт из другого своего аккаунта, на котором закончился премиум, зарегистрированные на одну почту.

Оплата после тестирования доступа (1 день), если вас все устраивает, оплачиваете. Если нет - никаких проблем, я удалю ваш PRO доступ.

Стоимость премиум-аккаунта - 500 руб.

По акции, за отзыв в теме - 350 руб.

Для заказа пишите сюда - https://t.me/cityofalbuquerque (при обращении указывайте с какого вы форума)

Внимание, сам первый не пишу, опасайтесь мошенников!