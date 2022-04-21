Premium Canva Pro. Бессрочная лицензия + Бонус

Приветствую, друзья!
Предлагаю Вашему вниманию доступ ко всем премиум функциям Canva с бессрочным PRO статусом (Это не образовательная PRO версия, которая у многих слетает и не тестовая на 30 дней, а именно постоянная Canva Pro!!!) Без ежемесячных платежей! Выгода очевидна!
Оплачиваете один раз, пользуетесь постоянно!
Canva Pro позволяет работать как индивидуально, так и в команде. Это возможность легко создавать профессиональные дизайны с помощью таких премиум-функций, как Фирменный стиль, Удаление фона и многих других. Это доступ к миллионной коллекции премиальных элементов дизайна.
Для заказа нужно:
E-mail (электронная почта), на которую отправлю приглашение для регистрации акка с PRO статусом (или, уже зарегистрирована в Canva, на которую придет приглашение для активации Pro).
Бонусом получите видео, как перенести все свои работы и исходники в премиум-аккаунт из другого своего аккаунта, на котором закончился премиум, зарегистрированные на одну почту.
Оплата после тестирования доступа (1 день), если вас все устраивает, оплачиваете. Если нет - никаких проблем, я удалю ваш PRO доступ.
Стоимость премиум-аккаунта - 500 руб.
По акции, за отзыв в теме - 350 руб.
Для заказа пишите сюда - https://t.me/cityofalbuquerque (при обращении указывайте с какого вы форума)
Внимание, сам первый не пишу, опасайтесь мошенников!
Желаю хорошего настроения и отличных дизайнов!