BelCpa - Прибыльная партнерская программа в сфере услуг
Оплата происходит по модели CPA!
Гео: BY (8 городов)
Наши преимущества для партнеров:
- Белые офферы
- Востребованность у всех слоев населения
- Возможность передачи заявок - телефония, вручную, лиды с форм, API, marquiz, интеграция с VK, FB, TG
- Нет лимитов по объему трафика
- Авторские лендинги с высокой конверсией
Наши преимущества для клиента:
- Профессионализм и опыт работы мастеров более 5 лет;
- Сертифицированные мастера;
- Гарантия на работы до 1 года;
- Возможность срочного выезда мастера в течение часа;
- Предоставляется чек и гарантийный талон
Сcылка на наш сайт: https://belcpa.by/