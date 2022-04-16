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BelCpa - Прибыльная партнерская программа в сфере услуг

Автор темы BelCpa, Сегодня, 15:50

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В этой теме нет ответов

#1 BelCpa

BelCpa

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 15:50

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BelCpa - Прибыльная партнерская программа в сфере услуг

Оплата происходит по модели CPA!

Гео: BY (8 городов)

Наши преимущества для партнеров:

- Белые офферы
- Востребованность у всех слоев населения
- Возможность передачи заявок - телефония, вручную, лиды с форм, API, marquiz, интеграция с VK, FB, TG
- Нет лимитов по объему трафика
- Авторские лендинги с высокой конверсией

Наши преимущества для клиента:

- Профессионализм и опыт работы мастеров более 5 лет;
- Сертифицированные мастера;
- Гарантия на работы до 1 года;
- Возможность срочного выезда мастера в течение часа;
- Предоставляется чек и гарантийный талон

Сcылка на наш сайт: https://belcpa.by/

 


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