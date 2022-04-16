Отправлено Сегодня, 15:50

BelCpa - Прибыльная партнерская программа в сфере услуг



Оплата происходит по модели CPA!



Гео: BY (8 городов)



Наши преимущества для партнеров:



- Белые офферы

- Востребованность у всех слоев населения

- Возможность передачи заявок - телефония, вручную, лиды с форм, API, marquiz, интеграция с VK, FB, TG

- Нет лимитов по объему трафика

- Авторские лендинги с высокой конверсией



Наши преимущества для клиента:



- Профессионализм и опыт работы мастеров более 5 лет;

- Сертифицированные мастера;

- Гарантия на работы до 1 года;

- Возможность срочного выезда мастера в течение часа;

- Предоставляется чек и гарантийный талон



Сcылка на наш сайт: https://belcpa.by/