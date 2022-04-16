❗Скупка любых аккаунтов Google Ads (Adwords). Высокие цены!

Отправлено Сегодня, 07:28



Скупают ваши старые аккаунты Google Ads с которых запускалась реклама!

Берут аккаунты и после купонов Главное условие - белые рк и траты на рекламу.

Скупка постоянно и в любых количествах.



❗Требования:

1) аккаунты не заблокированы (неактивен - не значит заблокирован. можно спросить, ребята подскажут точно ли блокировка)

2) реклама отлита на белые РК

P.S.: не удаляйте рк и платежные данные - так заплатят больше за аккаунты



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Сообщите менеджеру промокод "от adw-kupon.ru" перед продажей

Первые 10 акков у вас купят дороже! Примеры бонусов расписаны ниже



Пишите в любой чат по этой ссылке (виджет в правом нижнем углу):

https://adw-kupon.ru/ads.html

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Сейчас очень круто покупают такие аккаунты:

❗UA (по промокоду первые 10 на 250р дороже)

траты от 1к грв (ипосле промо) - 3 000р

траты от 2к грв - 3 500р

траты от 3к грв - 4 500р

траты от 10к грв - 5 500р

траты от 20к грв - 6 500р

траты от 50к грв - 8 500р

траты от 100к грв - 11 000р

траты от 200к грв - 14 000р

траты от 300к грв - 18 000р



$$$ После таких сервисов как ELAMA R-broker и т.д.

❗траты от 50$ - цена договорная от 3 000р до 30 000р



$$$ EUR USA (Европа,Америка, Канада, Англия и т.д.) по промокоду первые 10 на 500р дороже

❗траты от 50$ и до бесконечности - цена договорная от 5 000р и до 25 000р



$$$ Долларовые акки (по промокоду первые 10 на 500р дороже)

❗СНГ в долларах (Беларусь, Казахстан. ит.д.), от 3 000р до 20 000р

❗не СНГ в долларах и евро от 3 000р до 20 000р



Отдельно оценивают и оплачивают бонусы типа:

акки в комплекте с дедиками/браузерными отпечатками, любое кол-во, цена договорная





РФ тоже берут, несмотря на все ограничения.

Так что если остались лишние, можно скинуть и получить денежку:

- траты 1-5к - 80р

- траты 5-8к - 120р

- траты 8-30к - 500р

- траты 30-60к - 650р

- траты 60-99к - 700р

- траты 100-300к - 750р

- траты 300-500к - 800р

- траты 500-800к- 1000р

- траты 800к-1млн -1100р

- траты от 1млн - 1200р



❗Если ни в одну категорию акк не попал, тоже напиши, сориентируют о цене, за которую купят - любые другие акки которые у вас есть готовы рассмотреть и предложить цены, цена договорная



Цены могут меняться, в первую очередь это будет отображено на vk.com/topic-442266_35753985

А https://ad-vouchers.ru тут промокоды на рекламу