❗Скупка любых аккаунтов Google Ads (Adwords). Высокие цены!

Скупают ваши старые аккаунты Google Ads с которых запускалась реклама!
Берут аккаунты и после купонов Главное условие - белые рк и траты на рекламу.
Скупка постоянно и в любых количествах.
❗Требования:
1) аккаунты не заблокированы (неактивен - не значит заблокирован. можно спросить, ребята подскажут точно ли блокировка)
2) реклама отлита на белые РК
P.S.: не удаляйте рк и платежные данные - так заплатят больше за аккаунты
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Сообщите менеджеру промокод "от adw-kupon.ru" перед продажей
Первые 10 акков у вас купят дороже! Примеры бонусов расписаны ниже
Пишите в любой чат по этой ссылке (виджет в правом нижнем углу):
https://adw-kupon.ru/ads.html
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Сейчас очень круто покупают такие аккаунты:
❗UA (по промокоду первые 10 на 250р дороже)
траты от 1к грв (ипосле промо) - 3 000р
траты от 2к грв - 3 500р
траты от 3к грв - 4 500р
траты от 10к грв - 5 500р
траты от 20к грв - 6 500р
траты от 50к грв - 8 500р
траты от 100к грв - 11 000р
траты от 200к грв - 14 000р
траты от 300к грв - 18 000р
$$$ После таких сервисов как ELAMA R-broker и т.д.
❗траты от 50$ - цена договорная от 3 000р до 30 000р
$$$ EUR USA (Европа,Америка, Канада, Англия и т.д.) по промокоду первые 10 на 500р дороже
❗траты от 50$ и до бесконечности - цена договорная от 5 000р и до 25 000р
$$$ Долларовые акки (по промокоду первые 10 на 500р дороже)
❗СНГ в долларах (Беларусь, Казахстан. ит.д.), от 3 000р до 20 000р
❗не СНГ в долларах и евро от 3 000р до 20 000р
Отдельно оценивают и оплачивают бонусы типа:
акки в комплекте с дедиками/браузерными отпечатками, любое кол-во, цена договорная
РФ тоже берут, несмотря на все ограничения.
Так что если остались лишние, можно скинуть и получить денежку:
- траты 1-5к - 80р
- траты 5-8к - 120р
- траты 8-30к - 500р
- траты 30-60к - 650р
- траты 60-99к - 700р
- траты 100-300к - 750р
- траты 300-500к - 800р
- траты 500-800к- 1000р
- траты 800к-1млн -1100р
- траты от 1млн - 1200р
❗Если ни в одну категорию акк не попал, тоже напиши, сориентируют о цене, за которую купят - любые другие акки которые у вас есть готовы рассмотреть и предложить цены, цена договорная
Цены могут меняться, в первую очередь это будет отображено на vk.com/topic-442266_35753985
А https://ad-vouchers.ru тут промокоды на рекламу