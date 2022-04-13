Как восстановиться после коронавируса! Как восстановиться после ковида

Симптомы постковидного синдрома отражают нарушения работы центральной и вегетативной нервной системы:
- Астения – постоянная беспричинная усталость, даже после хорошего отдыха.
- Депрессия – пониженное настроение, снижение способности получать удовольствие, снижение энергетического потенциала.
- Тревожность – постоянное фоновое беспокойство, пессимизм и пугающие предчувствия, повышенная чувствительность к стресс-факторам (например, при чтении новостей), частые панические атаки (например, на фоне одышки).
- Эмоциональная лабильность – неустойчивое настроение с низким порогом раздражительности, склонностью к обидам и конфликтам, повышенная эмоциональная чувствительность.
- Снижение когнитивных функций – памяти, концентрации внимания, восприятия и обработки информации, скорости реакции и т. д.
- Бессонница – невозможность заснуть, беспокойный прерывистый сон, ощущение сонливости и разбитости в течение дня, кошмарные сновидения.
- Болевой синдром – головные, мышечные и суставные боли без видимой причины.
- Вегетативные нарушения – скачки давления и температуры, головокружение, тошнота и другие нарушения ЖКТ, повышенное потоотделение.
Тенденции последних нескольких лет недвусмысленно дают нам понять, что «как раньше» уже никогда не будет!
Стабильность и предсказуемость давно покинули нашу жизнь, уступив место стремительно меняющемуся калейдоскопу событий и полной неопределенности будущего! Экономической, политической, социальной и многих других.
Большинство из нас ещё не успели сформировать навыки жизни и взаимодействия в таких условиях. Это приводит к дестабилизации психического и эмоционального состояния, которое, в свою очередь, влияет почти на все в вашей жизни!
Депрессия, страхи, тревоги, панические атаки, апатия, синдром хронической усталости, бессонница, истощение, чрезмерная потребность в сладком и алкоголе — это лишь малая часть тех проблем, которые стали постоянными спутниками многих последнее время! При длительном нахождении в этих состояниях начинает разрушаться физическое здоровье!
Помните, что если вы не находитесь в ресурсном состоянии с положительным эмоциональным фоном — все принятые вами решения и совершенные действия будут приводить к отрицательным для вас результатам и ухудшать ваше положение!
Наполнение безусловной любовью Творца может помочь вам в преодолении этих негативных процессов и обретения нового качества жизни! Сеанс состоит из двух частей.
В первой части я обучаю вас сверхэффективным приемам снижения уровня стресса, освобождения от страхов и тревог, выходу из депрессивных состояний, обретению спокойного и гармоничного состояния! Вы сможете самостоятельно выводить себя из множества негативных явлений!
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Сеанс проводится дистанционно посредством видео связи – вы можете находиться в любой точке мира!
Техники и методики, работавшие столетия и тысячелетия, перестают приносить какую-либо ощутимую пользу. Знания и интеллектуальные концепции ложатся тяжким бременем к уже имеющимся и не дающим никакого толку. Что бы вы не делали — все повторяется раз за разом, день за днем. В наступившую эпоху работает только одно состояние. И это состояние Любви!
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Святослав Залесский
Психолог, специалист по метасоматике, проводник безусловной любви Творца