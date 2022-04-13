Как восстановиться после коронавируса! Как восстановиться после ковида

Отправлено Вчера, 15:10

Симптомы постковидного синдрома отражают нарушения работы центральной и вегетативной нервной системы:

Астения – постоянная беспричинная усталость, даже после хорошего отдыха.

– постоянная беспричинная усталость, даже после хорошего отдыха. Депрессия – пониженное настроение, снижение способности получать удовольствие, снижение энергетического потенциала.

– пониженное настроение, снижение способности получать удовольствие, снижение энергетического потенциала. Тревожность – постоянное фоновое беспокойство, пессимизм и пугающие предчувствия, повышенная чувствительность к стресс-факторам (например, при чтении новостей), частые панические атаки (например, на фоне одышки).

– постоянное фоновое беспокойство, пессимизм и пугающие предчувствия, повышенная чувствительность к стресс-факторам (например, при чтении новостей), частые панические атаки (например, на фоне одышки). Эмоциональная лабильность – неустойчивое настроение с низким порогом раздражительности, склонностью к обидам и конфликтам, повышенная эмоциональная чувствительность.

– неустойчивое настроение с низким порогом раздражительности, склонностью к обидам и конфликтам, повышенная эмоциональная чувствительность. Снижение когнитивных функций – памяти, концентрации внимания, восприятия и обработки информации, скорости реакции и т. д.

– памяти, концентрации внимания, восприятия и обработки информации, скорости реакции и т. д. Бессонница – невозможность заснуть, беспокойный прерывистый сон, ощущение сонливости и разбитости в течение дня, кошмарные сновидения.

– невозможность заснуть, беспокойный прерывистый сон, ощущение сонливости и разбитости в течение дня, кошмарные сновидения. Болевой синдром – головные, мышечные и суставные боли без видимой причины.

– головные, мышечные и суставные боли без видимой причины. Вегетативные нарушения – скачки давления и температуры, головокружение, тошнота и другие нарушения ЖКТ, повышенное потоотделение.

Тенденции последних нескольких лет недвусмысленно дают нам понять, что «как раньше» уже никогда не будет!

Стабильность и предсказуемость давно покинули нашу жизнь, уступив место стремительно меняющемуся калейдоскопу событий и полной неопределенности будущего! Экономической, политической, социальной и многих других.

Большинство из нас ещё не успели сформировать навыки жизни и взаимодействия в таких условиях. Это приводит к дестабилизации психического и эмоционального состояния, которое, в свою очередь, влияет почти на все в вашей жизни!

Депрессия, страхи, тревоги, панические атаки, апатия, синдром хронической усталости, бессонница, истощение, чрезмерная потребность в сладком и алкоголе — это лишь малая часть тех проблем, которые стали постоянными спутниками многих последнее время! При длительном нахождении в этих состояниях начинает разрушаться физическое здоровье!

Помните, что если вы не находитесь в ресурсном состоянии с положительным эмоциональным фоном — все принятые вами решения и совершенные действия будут приводить к отрицательным для вас результатам и ухудшать ваше положение!

Наполнение безусловной любовью Творца может помочь вам в преодолении этих негативных процессов и обретения нового качества жизни! Сеанс состоит из двух частей.

В первой части я обучаю вас сверхэффективным приемам снижения уровня стресса, освобождения от страхов и тревог, выходу из депрессивных состояний, обретению спокойного и гармоничного состояния! Вы сможете самостоятельно выводить себя из множества негативных явлений!

Во второй части я провожу наполнение безусловной любовью Творца и метасоматическую коррекцию вашего текущего состояния, гармонизацию эмоционального и физического самочувствия!

Сеанс проводится дистанционно посредством видео связи – вы можете находиться в любой точке мира!

Техники и методики, работавшие столетия и тысячелетия, перестают приносить какую-либо ощутимую пользу. Знания и интеллектуальные концепции ложатся тяжким бременем к уже имеющимся и не дающим никакого толку. Что бы вы не делали — все повторяется раз за разом, день за днем. В наступившую эпоху работает только одно состояние. И это состояние Любви!

+7 (977) 838-33-68

http://исцелениелюбовью.рф/

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Святослав Залесский

Психолог, специалист по метасоматике, проводник безусловной любви Творца