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Разберем поэтапно, что нужно делать, чтобы поднять канал в топе поиска

Автор темы svetlanatu , Сегодня, 06:54

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#1 svetlanatu

svetlanatu

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Отправлено Сегодня, 06:54

Разберем поэтапно, что нужно делать, чтобы поднять канал в топе поиска Телеграм.

 

1️⃣,Качаем на телефон приложение Телеграм и любое приложение для подключения к VPN.

 

2️⃣,Покупаем виртуальный номер Ирана для регистрации нового аккаунта Телеграм. Нет Ирана – выбирайте любую другую страну Ближнего Востока (Ирак, Ливан, Саудовская Аравия). Рекомендуем использовать сервис sms-activate, 5sim. Почему нужно регистрировать аккаунт на номер такой страны? Так ваш канал не заблокируют при накрутке.

 

3️⃣.Активируем VPN на телефоне и входим в приложение Телеграм. Регистрируем новый аккаунт на купленный виртуальный номер.

 

4️⃣.В созданном аккаунте делаем новый канал. Не важно, какой будет логин и название.

 

5️⃣.На этом этапе можно приступить к накрутке подписчиков. На нашем сервисе вы можете накрутить подписчиков для вывод в топ за 30 рублей/1000. Все услуги и цены на накрутку smmnap.ru . Для занятия первых позиций в топе Телеграм достаточно накрутить больше подписчиков, чем у каналов, которые сейчас в топе.

 

6️⃣.После накрутки нужно изменить номер на вашем аккаунте. Важно. Если хотите получить канал в топе поиска по России, то нужно менять на номер России. Так же и с другими странами. Нет своего номера – можно использовать сервис виртуальных номеров, но уже своей страны.

 

7️⃣.Осталось только поменять логин и название канала под нужный запрос в поиске.

 

Готово! Теперь ваш канал находится в топе Телеграм поиска.

 

Группа в телеграмме

https://t.me/smmnap_nap

 

 

 


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