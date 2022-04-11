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Скрипт CPA сети PartnerCMS - увеличение продаж и своя партнерка

Автор темы PartnerCMS, Вчера, 11:29

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#1 PartnerCMS

PartnerCMS

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Отправлено Вчера, 11:29

Автоматизированное решение когда нужно:

1. увеличить продажи (свои и партнеров)
2. привлечь вебмастеров на свои и чужие офферы
3. быстро запустить партнерскую программу или CPA-сеть
4. дать кабинеты сотрудникам и партнерам
5. видеть детальную статистику по работе всех участников
6. запустить свой колл-центр
7. взять быстрый старт партнерского проекта в работу всего за 2-3 дня

Увеличение продаж и масштабирование бизнеса - основная задача платформы. Продавайте чужими руками, зарабатывайте на своих и чужих офферах.

Партнерская CMS для создания CPA-сети или партнерской программы
Скрипт CPA сети PartnerCMS
 

* CRM с заказами

Полная статистика

Управление офферами

* Кабинеты вебмастеров
* Кабинеты операторов
* Кабинеты рекламодателей
* Кабинеты КЦ сети
* Кабинеты администраторов
* Кабинеты владельцев сети
* Интеграция с Почтой России
* Интеграция с СМС-сервисом
* Реселлинг офферов
* Функционал покупки лидов
* Лендинг для Вашего проекта
* SSL-протокол (https)
* Телефония (звонок с кнопки)
* Запись звонков операторов
* Техподдержка
 

Кому в том числе необходим скрипт CPA-сети PartnerCMS в работе:

- рекламным агентствам
(агрегация офферов, своих и клиентских, аккумуляция рекламодателей и вебмастеров и заработок на комиссии)

- арбитражникам трафика и продвинутым вебмастерам
(кабинеты со статистикой для себя и партнеров, возможность лить объемы через свою ПП и видеть конверсию)

- рекламодателям и владельцам бизнеса
(создание своей партнерки, привлечение трафика от сторонних вебмастеров, сетей и агентств)

Каждый клиент получает также:
- Техническую поддержку по телефону и Телеграм
- Бесплатные обновления
- Бессрочную лицензию
- Открытый для модификации код

Вложите деньги в развитие своего бизнеса

Сайт: https://partnercms.ru
Телеграм: @partnercms
Телефон: 8 (800) 201-42-19


Сообщение отредактировал PartnerCMS: Вчера, 11:31

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