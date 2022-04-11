Скрипт CPA сети PartnerCMS - увеличение продаж и своя партнерка

Автоматизированное решение когда нужно:
1. увеличить продажи (свои и партнеров)
2. привлечь вебмастеров на свои и чужие офферы
3. быстро запустить партнерскую программу или CPA-сеть
4. дать кабинеты сотрудникам и партнерам
5. видеть детальную статистику по работе всех участников
6. запустить свой колл-центр
7. взять быстрый старт партнерского проекта в работу всего за 2-3 дня
Увеличение продаж и масштабирование бизнеса - основная задача платформы. Продавайте чужими руками, зарабатывайте на своих и чужих офферах.
Партнерская CMS для создания CPA-сети или партнерской программы
Скрипт CPA сети PartnerCMS
* Полная статистика
* Управление офферами
Кому в том числе необходим скрипт CPA-сети PartnerCMS в работе:
- рекламным агентствам
(агрегация офферов, своих и клиентских, аккумуляция рекламодателей и вебмастеров и заработок на комиссии)
- арбитражникам трафика и продвинутым вебмастерам
(кабинеты со статистикой для себя и партнеров, возможность лить объемы через свою ПП и видеть конверсию)
- рекламодателям и владельцам бизнеса
(создание своей партнерки, привлечение трафика от сторонних вебмастеров, сетей и агентств)
Каждый клиент получает также:
- Техническую поддержку по телефону и Телеграм
- Бесплатные обновления
- Бессрочную лицензию
- Открытый для модификации код
Вложите деньги в развитие своего бизнеса
Сайт: https://partnercms.ru
Телеграм: @partnercms
Телефон: 8 (800) 201-42-19
Сообщение отредактировал PartnerCMS: Вчера, 11:31