Скрипт CPA сети PartnerCMS - увеличение продаж и своя партнерка

Отправлено Вчера, 11:29

Автоматизированное решение когда нужно:



1. увеличить продажи (свои и партнеров)

2. привлечь вебмастеров на свои и чужие офферы

3. быстро запустить партнерскую программу или CPA-сеть

4. дать кабинеты сотрудникам и партнерам

5. видеть детальную статистику по работе всех участников

6. запустить свой колл-центр

7. взять быстрый старт партнерского проекта в работу всего за 2-3 дня



Увеличение продаж и масштабирование бизнеса - основная задача платформы. Продавайте чужими руками, зарабатывайте на своих и чужих офферах.



Партнерская CMS для создания CPA-сети или партнерской программы

Скрипт CPA сети PartnerCMS



* CRM с заказами

* Полная статистика

* Управление офферами

* Кабинеты вебмастеров

* Кабинеты операторов

* Кабинеты рекламодателей

* Кабинеты КЦ сети

* Кабинеты администраторов

* Кабинеты владельцев сети

* Интеграция с Почтой России

* Интеграция с СМС-сервисом

* Реселлинг офферов

* Функционал покупки лидов

* Лендинг для Вашего проекта

* SSL-протокол (https)

* Телефония (звонок с кнопки)

* Запись звонков операторов

* Техподдержка

Кому в том числе необходим скрипт CPA-сети PartnerCMS в работе:



- рекламным агентствам

(агрегация офферов, своих и клиентских, аккумуляция рекламодателей и вебмастеров и заработок на комиссии)



- арбитражникам трафика и продвинутым вебмастерам

(кабинеты со статистикой для себя и партнеров, возможность лить объемы через свою ПП и видеть конверсию)



- рекламодателям и владельцам бизнеса

(создание своей партнерки, привлечение трафика от сторонних вебмастеров, сетей и агентств)



Каждый клиент получает также:

- Техническую поддержку по телефону и Телеграм

- Бесплатные обновления

- Бессрочную лицензию

- Открытый для модификации код



Вложите деньги в развитие своего бизнеса



Сайт: https://partnercms.ru

Телеграм: @partnercms

Телефон: 8 (800) 201-42-19

Сообщение отредактировал PartnerCMS: Вчера, 11:31