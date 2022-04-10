INXY – удобный трекер подписок

INXY Subscription Tracker — это бесплатный инструмент, который поможет Вам освободить время, сэкономить бюджет и избежать стресса. Он автоматически находит и отслеживает все Ваши личные или деловые подписки. Это также обеспечивает более широкий контекст для принятия разумных решений об использовании и эффективности подписок. По сути, это единая SaaS, позволяющая держать в порядке все остальные SaaS, подписки и повторяющиеся услуги.
Находите и отслеживайте свои подписки
- INXY автоматически обнаруживает все подписки, совершенные любым способом оплаты и поддерживает их в актуальном состоянии.
- Позволяет посматривать все подписки на панели инструментов с указанием затрат, предстоящих платежей и другой соответствующей информации.
- Отправляет уведомления в обычном мессенджере или календаре о важных событиях, связанных с подпиской (предстоящие платежи, даты истечения срока действия карты и т. д.).
СКОРО:
- Виртуальная карта INXY, которая позволит покупать, приостанавливать или отменять подписки.
- Возможность оплачивать любые услуги в любой валюте, включая криптовалюту.
Принимайте разумные решения и добивайтесь максимальной эффективности (СКОРО)
- Персонализированная лента новостей показывает специальные предложения и условия в зависимости от Ваших предпочтений.
- Используйте обширный каталог подписок для сравнения и поиска услуг.
- Рекомендации Smart AI подчеркивают потенциал оптимизации использования подписки.
- Получайте регулярные отчеты с аналитическими данными для планирования бюджета подписки.
- Обнаружение дубликатов, неиспользуемых или избыточных подписок.
- Установите лимиты расходов для каждого продавца, чтобы автоматически блокировать скрытые платежи и двойные платежи за повторяющиеся расходы.
Сотрудничество (СКОРО)
- Совместное использование позволяет оплачивать услуги и пользоваться ими вместе с коллегами, семьей и друзьями.
- Синхронизируйте подписки Ваших сотрудников с Microsoft Team и G Suite.
- Синхронизируйте счета с подписками с помощью бухгалтерского программного обеспечения (Xero, QuickBooks).
- Назначайте разные роли (пользователь, владелец подписки, администратор), чтобы контролировать использование ваших подписок.
- Всегда знайте, кто в Вашей команде отвечает за подписку.
- Отслеживайте свои текущие расходы точно по проекту/команде/сотруднику.
- Получайте отзывы с примечаниями и отзывами от команды об использованных подписках, чтобы избежать дублирования или неэффективных решений.
Присоединяйтесь к нашему сообществу в любой социальной сети, чтобы получать актуальную информацию о разработке продуктов, новости рынка подписок, финансовые советы и многое другое. Мы ценим Ваши отзывы и каждый комментарий, так как они помогают нам улучшить наш инструмент отслеживания подписок и высвободить ваше время, деньги и усилия.