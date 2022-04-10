INXY – удобный трекер подписок

Отправлено Вчера, 05:33

INXY Subscription Tracker — это бесплатный инструмент, который поможет Вам освободить время, сэкономить бюджет и избежать стресса. Он автоматически находит и отслеживает все Ваши личные или деловые подписки. Это также обеспечивает более широкий контекст для принятия разумных решений об использовании и эффективности подписок. По сути, это единая SaaS, позволяющая держать в порядке все остальные SaaS, подписки и повторяющиеся услуги.

Находите и отслеживайте свои подписки

- INXY автоматически обнаруживает все подписки, совершенные любым способом оплаты и поддерживает их в актуальном состоянии.

- Позволяет посматривать все подписки на панели инструментов с указанием затрат, предстоящих платежей и другой соответствующей информации.

- Отправляет уведомления в обычном мессенджере или календаре о важных событиях, связанных с подпиской (предстоящие платежи, даты истечения срока действия карты и т. д.).

СКОРО:

- Виртуальная карта INXY, которая позволит покупать, приостанавливать или отменять подписки.

- Возможность оплачивать любые услуги в любой валюте, включая криптовалюту.

Принимайте разумные решения и добивайтесь максимальной эффективности (СКОРО)

- Персонализированная лента новостей показывает специальные предложения и условия в зависимости от Ваших предпочтений.

- Используйте обширный каталог подписок для сравнения и поиска услуг.

- Рекомендации Smart AI подчеркивают потенциал оптимизации использования подписки.

- Получайте регулярные отчеты с аналитическими данными для планирования бюджета подписки.

- Обнаружение дубликатов, неиспользуемых или избыточных подписок.

- Установите лимиты расходов для каждого продавца, чтобы автоматически блокировать скрытые платежи и двойные платежи за повторяющиеся расходы.

Сотрудничество (СКОРО)

- Совместное использование позволяет оплачивать услуги и пользоваться ими вместе с коллегами, семьей и друзьями.

- Синхронизируйте подписки Ваших сотрудников с Microsoft Team и G Suite.

- Синхронизируйте счета с подписками с помощью бухгалтерского программного обеспечения (Xero, QuickBooks).

- Назначайте разные роли (пользователь, владелец подписки, администратор), чтобы контролировать использование ваших подписок.

- Всегда знайте, кто в Вашей команде отвечает за подписку.

- Отслеживайте свои текущие расходы точно по проекту/команде/сотруднику.

- Получайте отзывы с примечаниями и отзывами от команды об использованных подписках, чтобы избежать дублирования или неэффективных решений.

Присоединяйтесь к нашему сообществу в любой социальной сети, чтобы получать актуальную информацию о разработке продуктов, новости рынка подписок, финансовые советы и многое другое. Мы ценим Ваши отзывы и каждый комментарий, так как они помогают нам улучшить наш инструмент отслеживания подписок и высвободить ваше время, деньги и усилия.