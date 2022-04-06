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Лучший VPN Hidemy для России и СНГ по качеству и цене. Честный отзыв.

Автор темы seocool, Вчера, 10:07

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#1 seocool

seocool

    Стажер

  • Киберсанты
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
2
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 10:07

 
hidemy.jpg
 
Имею пятилетний опыт использования прокси и ВПН, так этот VPN Hidemy быстрее всех.
А я их перепробовал с десяток. Как по индикатору в приложении, так и по работе не вижу снижения скорости при работе по тоннелю. Коннект тоже занимает несколько секунд. В общем, доволен и рекомендую другим.
 
Работает надежно и качественно. Благодаря этому сервису - мир стал без границ. Можно получать различную информацию и читать статьи в оригинале, непосредственно в информационном пространстве тех стран, где это было
 
Лучший VPN Hidemy сервис по соотношению цена-качество
Неограниченная пропускная способность
30 дневная гарантия возврата денег
Бесплатный пробник: 24 часа
Поддерживает 5 устройств одновременно
 
Постоянно пользуемся уже несколько лет. 
Считаю его лучшим по важной причине — он доступен на Русском и был разработан именно для русскоговорящей аудитории.
Приятным дополнением стали познавательные видео о том, что такое VPN и с чем его едят. 
Сайт удобен в использовании с лёгкой и простой навигацией. 
HidemyName vpn также предлагает бесплатный анонимайзер и OpenVPN для более удобного доступа к серверам в России, Канаде, США, Украине, Эстонии, Польше, Венгрии, Голландии...
Сервис работает на всех операционных системах, включая Linux, Windows и Mac и работает со скоростью 100Mbit.
Компания находится на рынке с декабря 2006 года, а обзор сервиса был опубликован в таких изданиях как Аргументы и факты, Эхо Москвы и Рамблер.ру.
 
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