Лучший VPN Hidemy для России и СНГ по качеству и цене. Честный отзыв.

Отправлено Вчера, 10:07

VPN Hidemy быстрее всех. Имею пятилетний опыт использования прокси и ВПН, так этотбыстрее всех.

А я их перепробовал с десяток. Как по индикатору в приложении, так и по работе не вижу снижения скорости при работе по тоннелю. Коннект тоже занимает несколько секунд. В общем, доволен и рекомендую другим.

Работает надежно и качественно. Благодаря этому сервису - мир стал без границ. Можно получать различную информацию и читать статьи в оригинале, непосредственно в информационном пространстве тех стран, где это было

Неограниченная пропускная способность

30 дневная гарантия возврата денег

Бесплатный пробник: 24 часа

Поддерживает 5 устройств одновременно

Постоянно пользуемся уже несколько лет.

Считаю его лучшим по важной причине — он доступен на Русском и был разработан именно для русскоговорящей аудитории.

Приятным дополнением стали познавательные видео о том, что такое VPN и с чем его едят.

Сайт удобен в использовании с лёгкой и простой навигацией.

HidemyName vpn также предлагает бесплатный анонимайзер и OpenVPN для более удобного доступа к серверам в России, Канаде, США, Украине, Эстонии, Польше, Венгрии, Голландии...

Сервис работает на всех операционных системах, включая Linux, Windows и Mac и работает со скоростью 100Mbit.

Компания находится на рынке с декабря 2006 года, а обзор сервиса был опубликован в таких изданиях как Аргументы и факты, Эхо Москвы и Рамблер.ру.