Онлайн работа в команде

Отправлено Сегодня, 15:28

Доброго времени суток уважаемый соискатель.

Мы достаточно старая организация, которая достаточно долго работала в приватах, но в эру развития онлайн направлений,

начали ощущать нехватку людей и рук. По этой причине, мы объявляем набор, как полных новичков, так и опытных пользователей.

Мы работаем практически во всех направлениях, как в белых так и совсем в темных.

Ваш доход зависит от количества вложенного времени и сил, вы можете зарабатывать от 50$ до 500$ в день.

Выплаты день в день, раз в неделю, раз в месяц(как сами для себе выберете)

Чего мы ждём от соискателя:

Обязательное наличие ПК, стационар или ноутбук. С телефона или планшета вы не сможете работать.(Давайте беречь время друг друга)

Стабильное нахождение в онлайне от 4х часов в сутки.

Адекватность,целеустремлённость.

Для экономии времени,в первом сообщений пишите кратко о себе, где нашли нас,что умеете.

За более детально информацией и по всем интересующим вас вопросам обращайтесь в Telegram: https://t.me/grizzBill | @grizzBill

(Мы не занимаемся откровенной чернухой, такой как наркотики, оружие и прочее)

((Форумы проверяю редко, если хотите чтоб зашёл на форум, пишите в телеграм))