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Онлайн работа в команде

Автор темы SWEETY, Сегодня, 15:28

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#1 SWEETY

SWEETY

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 15:28

Доброго времени суток уважаемый соискатель. 
Мы достаточно старая организация, которая достаточно долго работала в приватах, но в эру развития онлайн направлений,
начали ощущать нехватку людей и рук. По этой причине, мы объявляем набор, как  полных новичков, так и опытных пользователей.
Мы работаем практически во всех направлениях, как в белых так и совсем в темных.
Ваш доход зависит от количества вложенного времени и сил, вы можете зарабатывать от 50$ до 500$ в день.
Выплаты день в день, раз в неделю, раз в месяц(как сами для себе выберете)  
 
Чего мы ждём от соискателя:
 
Обязательное наличие ПК, стационар или ноутбук. С телефона или планшета вы не сможете работать.(Давайте беречь время друг друга)
Стабильное нахождение в онлайне от 4х часов в сутки. 
Адекватность,целеустремлённость.
 
Для экономии времени,в первом сообщений пишите кратко о себе, где нашли нас,что умеете.
 
 
За более детально информацией и по всем интересующим вас вопросам обращайтесь в Telegram: https://t.me/grizzBill | @grizzBill
 
 
(Мы не занимаемся откровенной чернухой, такой как наркотики, оружие и прочее)
((Форумы проверяю редко, если хотите чтоб зашёл на форум, пишите в телеграм))

 


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