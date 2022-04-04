Вакансия. Удаленно. Account-manager в клиентский центр аффилейт-сервис

Требуемые компетенции:
- коммуникабельность, грамотная письменная речь, опыт работы в офисе;
- навыки работы с почтой, знание программы The Bat, а также умение работать с мессенджерами;
- умение работать с Google Docs, Google Sheets и Google Forms, знание Ms Excel на продвинутом уровне;
- опыт работы с регулярными выражениями;
- понимание синтаксиса командной строки;
-умение работать со списками, опыт работы с текстовыми базами;
- опыт работы в мультибраузерах;
- навыки работы с VPN и прокси-серверами, опыт обхода блокировок;
- умение работать с сервисами СМС-активаций.
Обязанности:
- прием и обработка заявок от клиентов;
- консультация клиентов по различным вопросам, оказание техподдержки;
- осуществление регистраций и верификаций аккаунтов для клиентов;
- ведение реестров и отчетности по поступающим заказам.
Условия:
- дистанционно, на полный рабочий день с возможностью выстроить собственный график;
- дружный коллектив, а также перспективы карьерного роста;
- обучение, испытательный срок;
- оплата: оклад + сдельная часть + премия (от 400$/месяц).
Резюме вместе с сопроводительным письмом высылать на affiliate.service.box@gmail.com с пометкой “Резюме на вакансию - account-manager” либо заполните анкету по ссылке:
Если у Вас уже имеется опыт в сфере гэмблинга/беттинга, обязательно укажите об этом.