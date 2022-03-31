ищем веб-мастеров, инфобиз, инстититут Smart

Ищем арбитражников для проекта онлайн-институт Smart. Основные направления института: детская психология, семейная психология и практическая психология. Уже более 700 учеников прошли программу и остались довольны.
Главные преимущества - это официальные документы (дипломы и удостоверения), большое количество практики, выдача инструментов для работы, а также предоставление первых клиентов и помощь в создании клиентской базы и развитии личного бренда.
Наш бизнес полностью автоматизирован – используем CRM систему, настроена сквозная аналитика и проработанная воронки продаж.
Мы приглашаем веб-мастеров, арбитражников и владельцев сайтов / групп в соц. сетях смежной тематики заработать в партнерской программе.
Главные преимущества партнерки:- высокое отчисление с продажи — 15%; - продажа курсов от 590 до 349 000 руб.; - выплата с первой и последующих продаж; - широкая целевая аудитория; - большой выбор готовых креативов; - прозвон отделом продаж всех кто был на вебинаре/ не оплатил заказ/ зарегистрировался; - автозвонок бота и смс-рассылка с напоминанием о вебинаре; - средняя конверсия в заявку 31%; - удобный личный кабинет со статистикой.
Мы охотно делимся прибылью с арбитражниками, которые умеют отливать большие объемы качественного трафика. Например, льете трафик на курс «Профессия детский психолог». Стоимость 79 900 руб. – вознаграждение партнеру 11 985 руб.
Запрещен спам.
Выплаты 2 раза в месяц.
http://smart-inc.ru/...m_content=forum