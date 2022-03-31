ищем веб-мастеров, инфобиз, инстититут Smart

Отправлено Сегодня, 10:42

Ищем арбитражников для проекта онлайн-институт Smart. Основные направления института: детская психология, семейная психология и практическая психология. Уже более 700 учеников прошли программу и остались довольны.

Главные преимущества - это официальные документы (дипломы и удостоверения), большое количество практики, выдача инструментов для работы, а также предоставление первых клиентов и помощь в создании клиентской базы и развитии личного бренда.

Наш бизнес полностью автоматизирован – используем CRM систему, настроена сквозная аналитика и проработанная воронки продаж.

Мы приглашаем веб-мастеров, арбитражников и владельцев сайтов / групп в соц. сетях смежной тематики заработать в партнерской программе.

Главные преимущества партнерки:

- высокое отчисление с продажи — 15%;

- продажа курсов от 590 до 349 000 руб.;

- выплата с первой и последующих продаж;

- широкая целевая аудитория;

- большой выбор готовых креативов;

- прозвон отделом продаж всех кто был на вебинаре/ не оплатил заказ/ зарегистрировался;

- автозвонок бота и смс-рассылка с напоминанием о вебинаре;

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средняя конверсия в заявку 31%;

- удобный личный кабинет со статистикой.

Мы охотно делимся прибылью с арбитражниками, которые умеют отливать большие объемы качественного трафика. Например, льете трафик на курс «Профессия детский психолог». Стоимость 79 900 руб. – вознаграждение партнеру 11 985 руб.

Запрещен спам.

Выплаты 2 раза в месяц.



http://smart-inc.ru/...m_content=forum