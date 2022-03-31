Поведенческие факторы в 2022

Отправлено Сегодня, 10:06

История поиска пользователей позволяет алгоритмам Яндекса проводить качественный анализ поведения людей и выстраивать ранжирование сайтов в своей выдаче максимально полезно и качественно. Поисковик похож на живой организм, который подстраивается под окружающую среду и постоянно самообучается, а поэтому выдает мгновенные реакции и меняет результаты поиска, актуальные здесь и сейчас.

К примеру, при резком падении доходов населения в результате кризисов и других неблагоприятных факторов в поиске дешевые товары будут занимать более высокие позиции. Когда ситуация становится благополучнее, наверху ТОПа окажется более дорогая продукция.

Поэтому эти факторы необходимо учитывать, составляя семантическое ядро. Так как поведение пользователей при переходе из поисковой системы по этим запросам будет зафиксировано поисковиком, а в дальнейшем учтено при ранжировании.

Поведение пользователей нельзя измерить напрямую неопосредованно. Поэтому следует работать над сайтом в комплексе, не фиксируясь на чем-то одном, например, над уменьшением показателей отказов.

Ограниченный пул запросов и продвижение по нему – это неэффективное продвижение на сегодняшний день.

Оптимизировать нужно весь сайт, каждую страницу, особенно если это интернет-магазин.

Такой комплексный подход поможет продвинуть в ТОП даже самые конкурентные запросы.

Удержание клиента

Главными помощниками в улучшении вашего сайта станут ваши конкуренты из ТОП-10. Именно они покажут Вам что нужно сделать, чтобы быть на высоких позициях. Прежде всего обратите внимание на следующие моменты:

1) Сравните цены. Если ваши аналогичные товары значительно дороже, вряд ли они окажутся в ТОПе. Никто не хочет переплачивать.

2) Широкий ассортимент товаров. Карточки-товаров в интернет-магазине должны содержать разделы «Вы смотрели», «Популярные товары», чтобы помимо основного товара пользователь приобрел еще что-либо в нагрузку.

3) Ассортимент услуг. Чем больше услуг может получить клиент – тем лучше. Если компания не только строит дома, но также производит оцилиндрованное бревно и другие материалы, то она получает преимущества.

4) Функциональность сайта. Наличие видеообзоров, онлайн-калькуляторов, конструкторов, интерактивных элементов и т.д.