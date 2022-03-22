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Фотография

Продам сканы паспортов и фото с паспортом в руках

Автор темы Alliono4ka, Вчера, 21:17

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#1 Alliono4ka

Alliono4ka

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Отправлено Вчера, 21:17

33395093.gif
 
(Для незарегистрированных - https:// scano-ff. space)
 
Ниже перечислено содержимое некоторых комплектов и цены на них:
Скан паспорта (разворот) - 80 руб
Скан паспорта + прописка - 150 руб
Скан паспорта + прописка + второй документ (Снилс/Инн/ВУ/Загран и.т.д.) - 210 руб
Фото с паспортом в руках - 210 руб
Фото с паспортом в руках + скан паспорта - 290 руб
Фото с паспортом в руках + скан паспорта + прописка - 360 руб
Фото с паспортом в руках + скан паспорта + прописка + второй документ (Снилс/Инн/ВУ/Загран и.т.д.) - 420 руб
Комплекты могут содержать несколько доп. документов
Более полный список стран, документов и цен перечислен на сайте в Online-shop
 
Все цветные, сделаны на цифровой фотоаппарат/отсканированы
Страны на 90% Россия, остальные СНГ (Украина, Белоруссия, Казахстан), Европа и.т.д.
При оптовых покупках действуют скидки до 10-40%
Для постоянных покупателей действуют отдельные скидки и договорная цена!
 
На сайте функционирует Online-shop в режиме 24/7!
Если вам срочно требуются документы, а по контактам никто не отвечает, то вы можете воспользоваться автоматизированным магазином на сайте. Весь товар разбит по критериям (пол/города/страны), а само его получение моментальное, что весьма удобно, когда нету лишнего времени на ожидание. Также советую ознакомиться с правилами эксплуатации, чтобы не ошибиться при оплате или получении документов
Ссылка на Online-shop
 
Для связи:
Iсq: 444-06-44
Skype: Alliono4ka
Telegram: t.me/Alliono4ka_channel
Канал в Telegram: t.me/Scano_ff_channel
 
Отзывы:
Полный список всех форумов с отзывами и остальной информацией вы можете найти здесь

 


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