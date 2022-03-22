Продам сканы паспортов и фото с паспортом в руках

Отправлено Вчера, 21:17

(Для незарегистрированных - https:// scano-ff. space)

Ниже перечислено содержимое некоторых комплектов и цены на них:

Скан паспорта (разворот) - 80 руб

Скан паспорта + прописка - 150 руб

Скан паспорта + прописка + второй документ (Снилс/Инн/ВУ/Загран и.т.д.) - 210 руб

Фото с паспортом в руках - 210 руб

Фото с паспортом в руках + скан паспорта - 290 руб

Фото с паспортом в руках + скан паспорта + прописка - 360 руб

Фото с паспортом в руках + скан паспорта + прописка + второй документ (Снилс/Инн/ВУ/Загран и.т.д.) - 420 руб

Комплекты могут содержать несколько доп. документов

Более полный список стран, документов и цен перечислен на сайте в Online-shop

Все цветные, сделаны на цифровой фотоаппарат/отсканированы

Страны на 90% Россия, остальные СНГ (Украина, Белоруссия, Казахстан), Европа и.т.д.

При оптовых покупках действуют скидки до 10-40%

Для постоянных покупателей действуют отдельные скидки и договорная цена !

На сайте функционирует Online-shop в режиме 24/7!

Если вам срочно требуются документы, а по контактам никто не отвечает, то вы можете воспользоваться автоматизированным магазином на сайте. Весь товар разбит по критериям (пол/города/страны), а само его получение моментальное, что весьма удобно, когда нету лишнего времени на ожидание. Также советую ознакомиться с правилами эксплуатации, чтобы не ошибиться при оплате или получении документов

Ссылка на Online-shop

Для связи:

Iсq: 444-06-44

Skype: Alliono4ka

Telegram: t.me/Alliono4ka_channel

Канал в Telegram: t.me/Scano_ff_channel

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