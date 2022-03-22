Магазин аккаунтов ACCS-SHOP.RU | Продажа аккаунтов Телеграм (Telegram)

Отправлено Сегодня, 06:03

Продаём аккаунты Телеграм (автореги и самореги) для любых целей — рассылка, инвайт, парсинг

Регистрация проводится с использованием качественных резидентных прокси, аккаунты живут долго.

Формат: TDATA для портативной версии Telegram Desktop для Windows (в комплекте всё необходимое есть).

Ежедневное пополнение ассортимента❗

Есть варианты с аватаркой и заполненной информацией "О себе", готовы к работе сразу.

Цены: от 20 руб.

Различные способы оплаты, автовыдача заказа сразу после покупки.