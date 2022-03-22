Магазин аккаунтов ACCS-SHOP.RU | Продажа аккаунтов Телеграм (Telegram)

Продаём аккаунты Телеграм (автореги и самореги) для любых целей — рассылка, инвайт, парсинг
Регистрация проводится с использованием качественных резидентных прокси, аккаунты живут долго.
Формат: TDATA для портативной версии Telegram Desktop для Windows (в комплекте всё необходимое есть).
Ежедневное пополнение ассортимента❗
Есть варианты с аватаркой и заполненной информацией "О себе", готовы к работе сразу.
Цены: от 20 руб.
Различные способы оплаты, автовыдача заказа сразу после покупки.
Адрес сайта: https://accs-shop.ru