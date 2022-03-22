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Магазин аккаунтов ACCS-SHOP.RU | Продажа аккаунтов Телеграм (Telegram)

Автор темы Diamon, Сегодня, 06:03

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#1 Diamon

Diamon

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 06:03

Продаём аккаунты Телеграм (автореги и самореги) для любых целей — рассылка, инвайт, парсинг
 
Регистрация проводится с использованием качественных резидентных прокси, аккаунты живут долго.
 
Формат: TDATA для портативной версии Telegram Desktop для Windows (в комплекте всё необходимое есть).
 
Ежедневное пополнение ассортимента❗
 
Есть варианты с аватаркой и заполненной информацией "О себе", готовы к работе сразу.
 
Цены: от 20 руб.
 
Различные способы оплаты, автовыдача заказа сразу после покупки.
 
Адрес сайта: https://accs-shop.ru

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