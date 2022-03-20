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Партнерская программа Школы денег Егора Арсланова

Автор темы EgorArslanov, Вчера, 23:59

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#1 EgorArslanov

EgorArslanov

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Отправлено Вчера, 23:59

Егор Арсланов запустил уникальную партнерскую программу, которая подходит как начинающим, так и опытным арбитражником. Главное направление - это продвижение собственных курсов Егора Арсланова, так что работать придется напрямую с рекламодателем.

Среди преимуществ можно выделить:
1. Вознаграждение до 30 процентов с каждого клиента (клиент закрепляется за вами на год).
2. Высокие конверсии и свой отдел продаж.
3. Удобный личный кабинет с доступом к статистике.
4. Грамотная техническая поддержка.
5. Стабильные выплаты средств.
6. Промо-материалы для любых рекламных форматов.
7. Постоянные акции для партнеров и бонусы по результатам месяца
8. Очень широкая ниша:от 20 до 65 лет наша целевая аудитория, география - русскоязычное население.

Партнерская программа нацелена на постоянный доход, и готова работать с:
1. Вебмастерами.
2. Блоггерами.
3. Обычными пользователи соцсетей

Конверсии:


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Телеграм-канал позволяет узнавать о происходящих событиях Школы, новостях и актуальных акциях для партнеров.

Партнерская программа “Школы денег” Егора Арсланова - это то самое место, где у вас есть возможность зарабатывать, не выходя из дома!

Примеры:


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Менеджер партнерской программы Юлия, +79174168558, @yuliya_isaeva

Ссылка для регистрации в партнерской программе:
https://get.egorarslanov.ru/partners

 


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