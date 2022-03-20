Отправлено Вчера, 23:59

Егор Арсланов запустил уникальную партнерскую программу, которая подходит как начинающим, так и опытным арбитражником. Главное направление - это продвижение собственных курсов Егора Арсланова, так что работать придется напрямую с рекламодателем.



Среди преимуществ можно выделить:

1. Вознаграждение до 30 процентов с каждого клиента (клиент закрепляется за вами на год).

2. Высокие конверсии и свой отдел продаж.

3. Удобный личный кабинет с доступом к статистике.

4. Грамотная техническая поддержка.

5. Стабильные выплаты средств.

6. Промо-материалы для любых рекламных форматов.

7. Постоянные акции для партнеров и бонусы по результатам месяца

8. Очень широкая ниша:от 20 до 65 лет наша целевая аудитория, география - русскоязычное население.



Партнерская программа нацелена на постоянный доход, и готова работать с:

1. Вебмастерами.

2. Блоггерами.

3. Обычными пользователи соцсетей



Конверсии:





Телеграм-канал позволяет узнавать о происходящих событиях Школы, новостях и актуальных акциях для партнеров.



Партнерская программа “Школы денег” Егора Арсланова - это то самое место, где у вас есть возможность зарабатывать, не выходя из дома!



Примеры:









Менеджер партнерской программы Юлия, +79174168558, @yuliya_isaeva



Ссылка для регистрации в партнерской программе:

https://get.egorarslanov.ru/partners