Kingarturlinks - ссылки, которые продвинут Ваш сайт

Отправлено Сегодня, 19:03

Команда из 7 человек с высшим образованием в нише права, компьютерной инженерии, маркетинга - КПД 99%. Практикуем на рынке digital - 8 лет из которых 7 связанны с SEO, и 6 непосредственно с ликнбилдингом.

Специализация - англоязычный бурж сегмент. Также выполнили 170+ проектов на немецком, испанском, итальянском и других языках, включая китайский. Конечно СНГ рынок гораздо проще, поэтому с ним проблем нет.



В нашем арсенале:

10 платных программ для линкбилдинка;

Подписки на топовые сервисы мониторинга - Ahrefs, Semrush, Checktrust и .тд;

Редкий и дорогой инструмент - прямые руки и знания ниши.



Работаем на экспертном уровне по таким направлениям:

1. Outreach - строим и поддерживаем связи с веб-мастерами и на договорной или платной основе публикуем статьи с ссылками;

2. Профиля - использование собственной базы для вывода целевых или Tier 2 страниц в ТОП;

3. Web 2.0 - публикация отдельных постов или создание сетки со сложной иерархией для прокачки ключевиков или нагнетания трафика;

4. Crowd-marketing (форумы, комментарии) - ссылочное продвижение, репутационный маркетинг, привлечение ЦА или комбинация этих стратегий;

5. Guestposting - публикация статей на собственных сайтах, площадках другой и подбор сайтов по критериям клиента;

6. Распространение пресс-релиза - публикация пресс релиза на новостных порталах, начиная районными и городскими изданиями и вплоть до The NY, Times и Google News;

7. Распространение инфографики - популяризируем инфографику через сервисы фотостоков и соц.сети. Репост картинок в сети - самый вирусный контент после видео в 2019.

8. Scholarship - получаем ссылки через стипендиальные программы;

9. Социальные закладки - если у бизнеса нет социальных сетей, мир не знает о бизнесе;

10. Вики ресурсы - трастовые ссылки, как для людей, так и для поисковиков;

11. Внешняя и внутренняя оптимизация - наводим порядок на сайте с метаданными, перелинковкой, распределением весов. Чистим внешние токсичные ссылки, строим правильные связи.

12. Проработка ссылочного плана на срок от месяца до года - четкий план продвижения это 50% успеха. Наш план- 70%.



Ежемесячно реинвестируем 30% дохода в обучающие курсы, посещение конференций и получение новых навыков без которых нельзя оставаться Топовыми линкбилдерами.



Выполнили за последний год более 2600 базовых заказов и 120+ проектных работ (клиенты для которых создавались планы продвижения с бюджетами от 300$ до 5000$ за проект).



Что говорят клиенты: https://kwork.ru/user/king_artur



Не срываем сроки, у нас не рожают кошки и не пропадает интернет. Даем Гарантию на работу от 1 месяца до года. Подберем подходящий способ оплаты и пойдем на встречу адекватным клиентам.



Пишите нам - для связи:

Telegram @dr_king_artur или kolesnik_tg

Skype artur_vladimirovich1993 или tyshka777

Сайт https://kingarturlinks.com/

Будем рады сотрудничеству!