CeshEX - Платформа автоматического обмена

Отправлено Сегодня, 15:07

ceshex.com

Безопасные транзакции, круглосуточная поддержка клиентов и конкурентоспособные цены – главные преимущества нашего сервиса. Множество возможностей автоматического обмена позволит вам совершать обменные операции в самые короткие сроки. Мы позаботились о том, что наши клиенты получили 100% гарантированный обмен и оперативную Online поддержку.

На CeshEX достаточно широкий спектр криптовалютных направлений: Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Ethereum, Litecoin, Monero, Ripple, Zcash, Dogecoin, Tether TRC20, Tether ERC20, Tether Omni, Stellar, TRON, Waves…

Доступны направления электронных денег: Qiwi, Perfect Money, Advcash, Payeer, Webmoney, PayPal, Skrill, ЮMoney, UnionPay, Epay, Neteller…

Подключен интернет-банкинг: Сбербанк, Приват24, Monobank, Альфа-Банк, Тинькофф, ВТБ, VISA/MC/МИР RUB, VISA/MC USD/ EUR/ UAH…

Также есть возможность осуществить денежные переводы Western Uniоn, активировать коды EXMO и конвертировать Наличные. На этом мы не останавливаемся, постепенно на сайте будут добавлены новые направления, о которых вы будете извещены в наших новостях!

Обменник CeshEX работает 24/7 и моментально осуществит ваш обмен в автоматическом режиме!