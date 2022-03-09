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market-place.su

Автор темы toran1, Вчера, 13:30

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#1 toran1

toran1

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Обычный

Отправлено Вчера, 13:30

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Мощный инструмент по увеличению монетизации вашего сайта!

 

Наша команда с 2016 года помогает паблишерам увеличивать монетизацию своего сайта а так же получать максимальный доход РСЯ и Аdsense

 

Если вам надоел низкий CPM, упал доход вашего сайта или вы просто хотите начать монетизировать трафик на своем сайте?

 

Добро пожаловать

в Market-Place!

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Наш новый продукт Combo-block – это неназойливая белая реклама без звука, которая никак не повлияет на поведенческий фактор вашего сайта и не коим образом не скажется на потери трафика. Combo-block можно использовать в 3х вариантах размещения:

 
 Fly-roll (прилипающий баннер)
Высокая видимость и привычный для пользователей вид обеспечивают утилизацию каждой сессии от 300%
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Full-screen (полноэкранная заставка)
-Возможность гибкой настройки отображения на сайте
-Благодаря специально подобранной логике подгрузки рекламы нет роста отказов
-Самый высокий доход и CPM из рекламных форматов
-Адаптивный блок с возможностью настройки для любых устройств

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Static Banner (классический баннер)
Привычные места с более высоким доходом в сравнении с прямым размещением
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Наши рекламодатели имеют большие бюджеты, что позволяет выкупать каждую сессию целиком!
 
Благодаря технологиям которые мы используем а это:
Header Bidding, Programmatic, OpenRTB, AdFOX, Dynamic monetization, AD Manager
получаем максимальные результаты , за счет их одновременного использования в нашем инструменте Combo-block
За счет этого мы 100% достигаем максимального дохода на вашем сайте!
 
Мы проводим Аукцион среди всех топовых рекламодателей
Рекламные площадки торгуются за каждый показ на вашем сайте
Наша система опрашивает всех рекламодателей одновременно, что позволяет нам узнать кто дороже всех купит показ на вашем сайте.
 

4 простых шага чтобы начать зарабатывать:


  • Зарегистрируйтесь

  • Выберите подходящий вам формат

  • Получите код

  • Установите код на сайт

Выводите средства удобным для вас способом : Сбер, Юмани, WMZ, Расчетный счет по договору.
 
   Зарегистрироваться в Market-Place:   
https://widget.mpsua...tm_source=forum


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