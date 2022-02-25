Застрявших туристов вывезут с Кубани и Ставрополья

Отправлено Сегодня, 14:02

В Юге России задействован дополнительный транспорт

В настоящее время на Кубани застряли порядка 100 тысяч туристов, которые не могут покинуть регион в связи с закрытием местных аэропортов. Из них примерно 84 тысячи человек находятся в Сочи, 5 тысяч — в Анапе, около 4 тысяч — в Геленджике и 2,5 тысячи человек — в санаториях в разных городах.

Местные власти вплотную занялись решением этой проблемы.

Ж/д вокзалы в регионе пока работают без сбоев, но многие люди не хотят ехать сутки в вагоне и предпочитают переждать до 2 марта (предварительная дата окончания запрета на полеты). Да и свободных билетов на ближайшие даты нет (это можно проверить на сайте РЖД). Минтранс и РЖД обещали назначить дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи, Краснодара и других городов Юга.

Ситуация по ж/д транспорту выглядит так: из Адлера в среднем 14 уходит поездов в сутки, на Москву — 3-4 поезда; из Анапы отправляется в среднем до 3 поездов в сутки, на Москву — 1 поезд; из Новороссийска 3-4 поезда в сутки, на Москву — 1 поезд; из Минеральных Вод 8 поездов в сутки, на Москву — 5 поездов.

Уже 24 февраля число дополнительных мест составило 4,7 тыс. , вклюсая 4 дополнительных поезда общей емкостью 2,5 тыс. мест: «Адлер — Москва», «Белгород — Москва», «Краснодар — Москва».

Кроме того, вывозить отдыхающих с Черноморского побережья в направлении Москвы будут еще 13 дополнительных составов на 9,6 тысяч человек из Адлера, Анапы, Новороссийска и Ростова-на-Дону.

Для вывоза отдыхающих будут задействован автотранспорт — количество междугородних рейсов из курортов на Черноморском побережье Краснодарского края возрастет в десятки раз. И это только часть мер.

Источник: https://segodnia.ru/content/251116