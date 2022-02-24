Привет! Мы — партнерская программа Revitalab по Нутре!

Всем Привет!
Хотим представить вам нашу новую, усовершенствованную партнерскую программу по Нутре с высокими отчислениями и лучшими эксклюзивными офферами — Revitalab.
Revitalab — это фарм-партнерка, ориентированная на зарубежный трафик. Партнёрская программа достаточно молодая. Мы начинаем свою работу в 2022 году. Процент отчислений, который мы предлагаем, достаточно высокий, и составляет 40% от чека. Также нашим партнерам будут доступны быстрые выплаты, удобные и современные инструменты, а главное - большое количество офферов, направленных на предоставление возможности получить достойный доход.
Почему именно мы ?
Только наша Партнерская программа Revitalab представляет собою современный проект, выступающий в одной из самых прибыльных ниш - в фармацевтике. Нашим партнерам мы предлагаем поучаствовать в продвижении лекарственных препаратов среди EU трафика.
ГЕО — мы работаем в основном на Европу, а так же тир2 страны. Нету отправки лекарств в CША, Канаду и СНГ страны. С полным списком можно ознакомиться на сайте.
Трафик — По трафику ограничений нет, не работаем со спам-рассылкой.
Офферы — Офферами у нас выступают интернет-аптеки и отдельные препараты, которые можно разделить категории:
- Лекарства для улучшения сексуальной активности у мужчин;
- Нормализаторы обмена веществ;
- Препараты против аллергии;
- Для спортсменов (стероиды, анаболики);
- Против бессонницы.
Заработок — процент отчислений в пользу партнеров - 40% от чека. СPS система, платим за каждый проданный препарат.
Выплаты — выплаты происходят раз в неделю, при индивидуальных условиях, можно обговорить ежедневную оплату. Минимальная сумма для выплат - 100 евро. Холда нету.
Деньги можно вывести на Epayments, Capitalist, Bitcoin.
Преимущества Revitalab для вебмастеров
- собственный колл-центр, что ускоряет обработку заказов;
- качественные промо, адаптированные под целевые регионы;
- широкий геоохват – дает дополнительные возможности для продвижения;
- шопов достаточно много. (Более 300 продуктов)
- реферальная система - 10%;
- eсть White Label;
- заранее подготовленные ссылки, нужно направить на них трафик;
- в партнерской программе вы будете лить трафик на готовые лендинги.
Контакты — Telegram: @Andrew_Revitalab
Email: Affiliateandrew2@gmail.com