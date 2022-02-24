Привет! Мы — партнерская программа Revitalab по Нутре!

Отправлено Сегодня, 07:05

Всем Привет!

Хотим представить вам нашу новую, усовершенствованную партнерскую программу по Нутре с высокими отчислениями и лучшими эксклюзивными офферами — Revitalab.



Revitalab — это фарм-партнерка, ориентированная на зарубежный трафик. Партнёрская программа достаточно молодая. Мы начинаем свою работу в 2022 году. Процент отчислений, который мы предлагаем, достаточно высокий, и составляет 40% от чека. Также нашим партнерам будут доступны быстрые выплаты, удобные и современные инструменты, а главное - большое количество офферов, направленных на предоставление возможности получить достойный доход.



Почему именно мы ?

Только наша Партнерская программа Revitalab представляет собою современный проект, выступающий в одной из самых прибыльных ниш - в фармацевтике. Нашим партнерам мы предлагаем поучаствовать в продвижении лекарственных препаратов среди EU трафика.



ГЕО — мы работаем в основном на Европу, а так же тир2 страны. Нету отправки лекарств в CША, Канаду и СНГ страны. С полным списком можно ознакомиться на сайте.

Трафик — По трафику ограничений нет, не работаем со спам-рассылкой.

Офферы — Офферами у нас выступают интернет-аптеки и отдельные препараты, которые можно разделить категории:

- Лекарства для улучшения сексуальной активности у мужчин;

- Нормализаторы обмена веществ;

- Препараты против аллергии;

- Для спортсменов (стероиды, анаболики);

- Против бессонницы.



Заработок — процент отчислений в пользу партнеров - 40% от чека. СPS система, платим за каждый проданный препарат.

Выплаты — выплаты происходят раз в неделю, при индивидуальных условиях, можно обговорить ежедневную оплату. Минимальная сумма для выплат - 100 евро. Холда нету.

Деньги можно вывести на Epayments, Capitalist, Bitcoin.



Преимущества Revitalab для вебмастеров

- собственный колл-центр, что ускоряет обработку заказов;

- качественные промо, адаптированные под целевые регионы;

- широкий геоохват – дает дополнительные возможности для продвижения;

- шопов достаточно много. (Более 300 продуктов)

- реферальная система - 10%;

- eсть White Label;

- заранее подготовленные ссылки, нужно направить на них трафик;

- в партнерской программе вы будете лить трафик на готовые лендинги.



Контакты — Telegram: @Andrew_Revitalab

Email: Affiliateandrew2@gmail.com