С Днем всех влюбленных!
Автор темы Анатолий Белоусов, 13 фев 2022 20:56о любви
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Отправлено 13 Февраль 2022 - 20:56
Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем всех влюбленных!
Вообще, конечно же, в России День всех влюбленных мы отмечаем 8-го июля, это "День Петра и Февронии".
Но так как даже у нас в России есть все еще люди, отмечающие день влюбленных сегодня - ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС!!!
И поскольку для людей образованных, книга - по-прежнему лучший подарок, не забудьте купить и подарить своей второй половинке роман О ЛЮБВИ - "Евангелие от Морфея":
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А я - буду очень признателен всем читателям за отзывы и обратную связь!
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