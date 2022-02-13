Перейти к содержимому

Фотография

С Днем всех влюбленных!

Автор темы Анатолий Белоусов, 13 фев 2022 20:56
о любви

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 26 684 сообщений
8 527
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено 13 Февраль 2022 - 20:56


 
 
Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем всех влюбленных!

Вообще, конечно же, в России День всех влюбленных мы отмечаем 8-го июля, это "День Петра и Февронии".
Но так как даже у нас в России есть все еще люди, отмечающие день влюбленных сегодня - ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС!!!

И поскольку для людей образованных, книга - по-прежнему лучший подарок, не забудьте купить и подарить своей второй половинке роман О ЛЮБВИ -  "Евангелие от Морфея":

Библио-Глобус  - 463 руб.
Указка - 407 руб.
Books.Ru - 480 руб.
Лабиринт - 517 руб.
Озон - 640 руб.

Электронная версия: "ЛитРес" - 210 руб.

А я - буду очень признателен всем читателям за отзывы и обратную связь! 
  • 0

Обучение ИНВЕСТИРОВАНИЮ и ТРЕЙДИНГУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

На правах рекламы

Обратно в Общая новостная лента


Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Общая новостная лента
  4. Правила форума