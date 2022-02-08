Верификация CoinList

Отправлено Сегодня, 06:13

Требуются люди для верификации аккаунтов Coin List

Оплата от 10$ до 18$(800-1400₽) в зависимости от ранга

Что такое ранг? Заходи, подключайся и следи за свежими новостями!

Почему вам выгодно работать с нами?

- оплата сразу после одобрения

-все доказательства предоставляем

- МАЛЕНЬКИЙ % РУЧНЫХ ПРОВЕРОК

- реферальная система

-МОЖЕМ СДЕЛКИ ПРОВОДИТЬ ЧЕРЕЗ ГАРАНТА

- вы первыми узнаете, когда появляется новый проект

ЕСЛИ ВЫ СТАНОВИТЕСЬ МЕНЕДЖЕРОМ ПО ПЕРСОНАЛУ:

- КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПОВЫШЕНИЕ ВАШЕЙ КОМИССИИ

- ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ / ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ / который всегда подскажет и покажет нужное направление

-ОПЛАТА ТРУДА ОБГОВАРИВАЕТСЯ

КТО НАМ НУЖЕН

Даже если вы регистрировались, ничего страшного приводите друзей, получайте %

Хотите попробовать себя в роли менеджера, но боитесь?

Ничего страшного, НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ТОЖЕ СНАЧАЛА НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ДЕЛАТЬ

Команда MAFIA ждёт именно тебя

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Российской Федерации

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Казахстана

Украины

Беларуси

Таджикистана

Киргизстана

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