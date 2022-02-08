Верификация CoinList

Требуются люди для верификации аккаунтов Coin List
Оплата от 10$ до 18$(800-1400₽) в зависимости от ранга
Что такое ранг? Заходи, подключайся и следи за свежими новостями!
Почему вам выгодно работать с нами?
- оплата сразу после одобрения
-все доказательства предоставляем
- МАЛЕНЬКИЙ % РУЧНЫХ ПРОВЕРОК
- реферальная система
-МОЖЕМ СДЕЛКИ ПРОВОДИТЬ ЧЕРЕЗ ГАРАНТА
- вы первыми узнаете, когда появляется новый проект
ЕСЛИ ВЫ СТАНОВИТЕСЬ МЕНЕДЖЕРОМ ПО ПЕРСОНАЛУ:
- КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПОВЫШЕНИЕ ВАШЕЙ КОМИССИИ
- ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ / ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ / который всегда подскажет и покажет нужное направление
-ОПЛАТА ТРУДА ОБГОВАРИВАЕТСЯ
КТО НАМ НУЖЕН
Даже если вы регистрировались, ничего страшного приводите друзей, получайте %
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Ничего страшного, НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ТОЖЕ СНАЧАЛА НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ДЕЛАТЬ
Команда MAFIA ждёт именно тебя
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Мы работаем с гражданами:
Российской Федерации
Узбекистана
Казахстана
Украины
Беларуси
Таджикистана
Киргизстана
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