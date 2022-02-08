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Верификация CoinList

Автор темы Allarium666, Сегодня, 06:13

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#1 Allarium666

Allarium666

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 06:13

Требуются люди для верификации аккаунтов Coin List

 

Оплата от 10$ до 18$(800-1400₽) в зависимости от ранга

Что такое ранг? Заходи, подключайся и следи за свежими новостями!

 

Почему вам выгодно работать с нами?

- оплата сразу после одобрения

-все доказательства предоставляем

- МАЛЕНЬКИЙ % РУЧНЫХ ПРОВЕРОК

- реферальная система

-МОЖЕМ СДЕЛКИ ПРОВОДИТЬ ЧЕРЕЗ ГАРАНТА

- вы первыми узнаете, когда появляется новый проект

 

ЕСЛИ ВЫ СТАНОВИТЕСЬ МЕНЕДЖЕРОМ ПО ПЕРСОНАЛУ:

- КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПОВЫШЕНИЕ ВАШЕЙ КОМИССИИ

- ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ / ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ / который всегда подскажет и покажет нужное направление

-ОПЛАТА ТРУДА ОБГОВАРИВАЕТСЯ

 

КТО НАМ НУЖЕН 

Даже если вы регистрировались, ничего страшного приводите друзей, получайте %

 

Хотите попробовать себя в роли менеджера, но боитесь?

 

Ничего страшного, НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ТОЖЕ СНАЧАЛА НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ДЕЛАТЬ

 

Команда MAFIA ждёт именно тебя

Присоединяйся к нам

 

Мы работаем с гражданами:

Российской Федерации

Узбекистана

Казахстана 

Украины  

Беларуси 

Таджикистана 

Киргизстана

 

ПИСАТЬ СЮДА: TELEGRAM - @Allarium666

 

 

 


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